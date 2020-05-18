Во Франции продолжают выход из карантина из-за пандемии коронавируса.

Там в понедельник возобновили занятия в ряде школ — около 4 тыс. учебных заведений, которые находятся в так называемой зеленой зоне (территория страны, где зафиксировано меньше случаев коронавируса), открыли для занятий 150 тыс. учеников шестых и пятых классов. Однако посещение школы разрешается только при наличии маски.

Читайте: Коронавирус в мире: количество больных на 18 мая

Об открытии школ на территории красной зоны, где большее количество больных Covid-19 и переполненные больницы, ожидается в конце мая.

Частичное восстановление работы школ началось после открытия торговых центров, пляжей и определенных туристических мест.

В воскресенье Генеральная дирекция Министерства здравоохранения Франции зафиксировала 483 новых летальных случая за минувшие сутки среди больных. Общее количество смертей инфицированных коронавирусом достигла 28 111.

Это самый значительный рост данного показателя за последние недели. В министерстве объясняют такой скачок увеличением летальных случаев в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.

Также Министерство здравоохранения Франции подчеркнуло, что снижается количество госпитализаций, в том числе в реанимационных отделениях.

Напомним, что в Украине зафиксировано 18 616 случаев коронавируса, за сутки — 325. В общем 535 человек умерли (за сутки — 21), 5276 пациентов выздоровели (за сутки — 160).

Источник: Le Figaro.