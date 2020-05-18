У Франції продовжують вихід із карантину через пандемію коронавірусу.

Там у понеділок відновили заняття у низці шкіл – близько 4 тис. закладів освіти, що знаходяться у так званій зеленій зоні (територія країни, де зафіксовано найменше випадків коронавірусу), відкрили для занять 150 тис. учнів шостих та п’ятих класів. Проте відвідування школи дозволяється лише за наявності маски.

Читайте: Коронавірус у світі: кількість хворих на 18 травня

Щодо відкриття шкіл на території червоної зони, де більша кількість хворих на Covid-19 та переповнені лікарні, очікується у кінці травня.

Часткове відновлення роботи шкіл розпочалося після відкриття торговельних центрів, пляжів та певних туристичних місць.

У неділю Генеральна дирекція Міністерства охорони здоров’я Франції зафіксувала 483 нових летальних випадків за минулу добу серед хворих. Загальна кількість смертей інфікованих коронавірусом досягла 28 111.

Це найзначніше зростання цього показника за останні тижні. У міністерстві пояснюють такий стрибок через збільшення летальних випадків у будинках для людей похилого віку та інших медико-соціальних установах.

Також Міністерство охорони здоров’я Франції наголосило, що знижується кількість госпіталізацій, зокрема у реанімаційних відділеннях.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 18 616 випадків коронавірусу, за добу – 325. Загалом 535 осіб померли (за добу – 21), 5 276 пацієнтів одужали (за добу – 160).

Джерело: Le Figaro.