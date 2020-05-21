В российской республике Адыгея после похорон местного жителя коронавирусом заболели 155 человек.

Согласно сообщению правительства, глава района Альберт Османов уже написал заявление об отставке.

После похорон 1 мая в ауле Бжедугхабль коронавирус обнаружили только у одного человека: по состоянию на 20 мая в районе зафиксировали 155 новых случаев.

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Всего на похоронах присутствовало более 500 человек.

За все время на территории республики зарегистрировали 525 случаев коронавируса, 263 человека выздоровели, восемь умерли.

Недавно Факты ICTV рассказывали о том, что в России неправильно отчитываются об умерших от Covid-19, тогда как количество больных растет.