У російській республіці Адигея після похорону місцевого жителя на коронавірус захворіли 155 осіб.

За повідомленням уряду, очільник району Альберт Османов вже написав заяву про відставку.

Після похорон 1 травня в аулі Бжедугхабль коронавірус виявили лише в однієї особи: станом на 20 травня у районі зафіксували 155 нових випадків.

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Загалом на похоронах були присутні понад 500 людей.

За весь час на території республіки зареєстрували 525 випадків коронавірусу, 263 особи одужали, вісім померли.

Нещодавно Факти ICTV розповідали про те, що в Росії неправильно звітують про померлих від Covid-19, тоді як кількість хворих зростає.