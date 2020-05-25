Польша хочет отменить масочный режим

В Польше впервые за долгое время не зафиксировано ни одного нового летального исхода от коронавируса.

Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский заявил, что в ближайшие дни правительство страны отменит масочный режим, однако ограничения сохранятся в регионах, где все еще активно распространяется Covid-19.

Масочный режим в Польше ввели 16 апреля, пока маски являются обязательными в общественном транспорте, на работе и в общественных местах.

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Напомним, по состоянию на 25 мая количество зараженных Covid-19 в Польше возросло до 21 440 человек, из которых 996 человек умерли, а 9 276 вылечились.

За последние сутки в Польше не зарегистрировали ни одного летального случая от коронавируса.

Сейчас в больницах находятся 2 268 пациентов с коронавирусом, 78 259 человек — на домашнем карантине, 19 587 — под эпидемиологическим надзором.

Источник: Onet