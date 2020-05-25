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Факти / Світ

Українські огірки у Польщі видавали за вітчизняні, щоб привабити покупців

Польська мережа магазинів Biedronka продавала під виглядом вітчизняного продукту тепличні огірки з України, моркву з Бельгії та Нідерландів і капусту з Франції.

Управління в сфері конкуренції та захисту прав споживачів навіть відкрило провадження щодо власника мережі. Голова Управління Томаш Хростний зазначив, що для багатьох покупців країна походження товарів є важливим чинником при покупці.

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У зв’язку з тим, що споживачі все частіше керуються економічним патріотизмом у своєму виборі, недостовірна інформація в зазначеній мережі магазинів може вплинути на їхнє рішення про покупку. Тепер власнику мережі магазинів загрожує штраф у розмірі до 10% від річного обороту.

Раніше польський уряд закликав своїх громадян купувати вітчизняну продукцію для підтримки місцевої економіки під час коронавірусної кризи.

До речі, у Польщі вперше за довгий час не зафіксовано жодного нового летального випадку від коронавірусу.

Міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський заявив, що в найближчі дні уряд країни скасує масковий режим, однак обмеження збережуться в регіонах, де все ще активно поширюється Covid-19.

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