27-летнего мужчину в Южной Корее приговорили к четырем месяцам тюремного заключения за нарушение карантинных правил.

Это первое осуждение такого рода в стране.

Мужчину попросили самостоятельно изолировать дома в течение двух недель после выписки из больницы к северу от Сеула.

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Его поймали, когда он выходил из дома за два дня до окончания 14-дневного карантина. Он был доставлен в жилой центр, но его снова поймали и арестовали за нарушение Закона о контроле и профилактике инфекционных заболеваний.

Число ежедневных новых инфекций продолжает колебаться на уровне около 20 в день.

Напомним, всего в Южной Корее более 33 тыс. человек находятся на самоизоляции, большинство из которых прибыли из-за рубежа. Те, кто нарушает правила карантина, теперь должны носить электронные браслеты, чтобы отслеживать их движения.