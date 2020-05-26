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Факти / Світ

У Південній Кореї чоловіка відправили до в’язниці за порушення карантину

27-річного чоловіка у Південній Кореї засудили до чотирьох місяців тюремного ув’язнення за порушення карантинних правил.

Це перше подібне засудження в країні.

Чоловіка попросили самостійно ізолюватися вдома протягом двох тижнів після виписки з лікарні на північ від Сеула.

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Його спіймали, коли він виходив з дому за два дні до закінчення 14-денного карантину. Він був доставлений в житловий центр, але його знову зловили і заарештували за порушення Закону про контроль і профілактику інфекційних захворювань.

Кількість щоденних нових інфекцій коливається на рівні близько 20 в день.

Нагадаємо, всього в Південній Кореї понад 33 тис. осіб перебувають на самоізоляції, більшість з яких прибули з-за кордону. Ті, хто порушує правила карантину, тепер повинні носити електронні браслети, щоб відстежувати їхній рух.

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