В мире появятся миллионы обреченных на безработицу людей – Харари

Дальнейшая автоматизация труда приведет к тому, что миллионы людей окажутся без работы, ведь государства не смогут переучить граждан в других востребованных специалистов.

Такой прогноз дал автор книги 21 урок для XXI века израильский историк Юваль Харари.

По его словам, больше всего массовая безработица грозит странам третьего мира, чья экономика строится на использовании дешевой рабочей силы.

Также за бортом окажутся многие жители западных стран, например, “40-летние кассиры в супермаркетах”, прогнозирует Харари.

По его мнению, развитые страны, такие как США и Германия, от этого процесса в основном выиграют — автоматизация создаст новые отрасли экономики с множеством новых рабочих мест.

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— Дело не в том, что все люди потеряют ценность как работники, а в том, что некоторые люди станут более ценными, а другие — совершенно бесполезными с точки зрения экономики, — сказал он.

К слову, ООН прогнозирует исторический уровень безработицы из-за пандемии Covid-19 уже в 2020 году.