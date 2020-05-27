У світі з’являться мільйони приречених на безробіття людей – Харарі

Подальша автоматизація праці призведе до того, що мільйони людей опиняться без роботи, адже держави не зможуть перевчити громадян в інших затребуваних фахівців.

Такий прогноз дав автор книги 21 урок для XXI століття, ізраїльський історик Юваль Харарі.

За його словами, найбільше масове безробіття загрожує країнам третього світу, чия економіка будується на використанні дешевої робочої сили.

Також за бортом опиняться багато жителів західних країн, наприклад, “40-річні касири в супермаркетах”, прогнозує Харарі.

На його думку, розвинені країни, такі як США і Німеччина, від цього процесу в основному виграють – автоматизація створить нові галузі економіки з безліччю нових робочих місць.

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– Справа не в тому, що всі люди втратять цінність як працівники, а в тому, що деякі люди стануть більш цінними, а інші – абсолютно некорисними з точки зору економіки, – сказав він.

До слова, ООН прогнозує історичний рівень безробіття через пандемію Covid-19 вже в 2020 році.