ЕС потеряет 8-12% ВВП в 2020 году — Лагард

Экономика еврозоны может сократиться на 8-12% в 2020 году на фоне коронавируса.

Об этом заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

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— Раньше ЕЦБ прогнозировал сокращение на 5-12%. Мы исключили возможность мягкого сценария, оставив только средний и жесткий варианты прогноза, — заявила она.

Внезапная остановка экономической активности спровоцирует рецессию, которая будет вдвое глубже, чем после финансового кризиса 2008 года.

— Страны региона столкнутся с масштабным экономическим кризисом, буквально неслыханным в мирное время по размеру ущерба, он нанесет, — сказала она.

Как писали Факты ICTV, в результате коронавирусного кризиса украинская экономика упадет не более чем на 5% в нынешнем году, но может расти на 4% ежегодно после 2020 года.