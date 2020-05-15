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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Госстат раскрыл данные, на сколько упал ВВП Украины в первом квартале

Валовой внутренний продукт Украины в первом квартале 2020 упал на 1,5% против аналогичного периода 2019 года.

Такие предварительные данные приводит Государственная служба статистики Украины.

Замедление экономического роста Украины началось еще в четвертом квартале 2019 года.

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Тогда рост ВВП составлял 1,5% против 3,9% в предыдущем квартале. 2020 год экономика Украины начала с падения.

Согласно базовому сценарию МВФ, ВВП Украины может упасть на 7,7%.

Как писали Факты ICTV, по прогнозам Нацбанка, украинская экономика упадет не более чем на 5% в нынешнем году.

Но она может расти на 4% ежегодно после 2020 года.

Источник: Госслужба статистики Украины

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