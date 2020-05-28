Гонконг больше не имеет статуса автономии в составе Китая из-за запланированного Пекином принятия законопроекта о национальной безопасности.

Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

— Несмотря на надежды США, что свободный и процветающий Гонконг может послужить за модель Китаю, теперь понятно, что Пекин моделирует его под себя, — сказал Помпео.

Поэтому Вашингтон может лишить особый административный район КНР специального статуса, что дает ему льготы в сфере финансов и торговли.

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Это изменение статуса может стать серьезным ударом для торговых отношений Гонконга с США и возможности его жителей получать американские визы.

Кроме того, принятие указанного законопроекта Пекином может нанести ущерб административному району как ключевому азиатскому финансовоум центру, которым пользуется Пекин во время своих финансовых и коммерческих операций с другими странами.

Также госсекретарь США подчеркнул, что ни один разумный человек не может сегодня утверждать, что Гонконг поддерживает высокую степень автономии от Китая, учитывая факты на местах.

Закон о национальной безопасности Гонконга должен утвердить высший законодательный орган Китая — Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) в обход местного законодательного органа Гонконга.

После принятия этого закона у Пекина расширятся возможности для вмешательства в дела бывшей британской колонии, в частности он позволит подавлять протесты в автономной от Китая территории.

Напомним, что в Гонконге 24 мая тысячи граждан вышли на акцию протеста против нового законопроекта Китая, регламентирующего, что на территории автономного региона начнут действовать национальные законы.

Источник: DW