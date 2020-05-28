В США во время протестов в Миннеаполисе группа людей напала на женщину в моторизованной инвалидной коляске.

Толпа людей наносила ей удары и распыляла пену из огнетушителей в лицо. Кто-то начал кричать, что у женщины нож. Также был момент, когда женщина пыталась схватить корзину с продуктами, но ее обхватили за шею.

— Я мирно протестовала. Они напали на меня спереди и сзади, — сказала женщина.

Также она добавила, что по голове ей несколько раз нанесли удары, а затем обокрали. По ее словам, она пыталась предотвратить грабеж.

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This JENNIFER IS THAT ENOUGH lady grabbed a knife, hopped on an electric wheelchair, and drove prepared to lay her life down for her local target The weirdest part is….she can walk just fine?!? ???????????? pic.twitter.com/PseZgIbBCB — Daniel Bostic (@debostic) May 28, 2020



Однако есть доказательства, что она нападала на людей с ножом. Также на видео видно, что она встала с коляски и пошла, а затем вернулась обратно.

К слову, это все происходило во время протестов, вызванных смертью Джорджа Флойда, пока он был под стражей в полиции.

Ранее Факты ICTV писали, что Джордж Флойд умер в результате жестокого задержания полицейскими. В настоящее время ФБР расследует смерть афроамериканца, а двоих сотрудников полиции арестовали.