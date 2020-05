В США во время протестов в Миннеаполисе группа людей напала на женщину в моторизованной инвалидной коляске.

Толпа людей наносила ей удары и распыляла пену из огнетушителей в лицо. Кто-то начал кричать, что у женщины нож. Также был момент, когда женщина пыталась схватить корзину с продуктами, но ее обхватили за шею.

Также она добавила, что по голове ей несколько раз нанесли удары, а затем обокрали. По ее словам, она пыталась предотвратить грабеж.

This JENNIFER IS THAT ENOUGH lady grabbed a knife, hopped on an electric wheelchair, and drove prepared to lay her life down for her local target

The weirdest part is….she can walk just fine?!?

????????????

pic.twitter.com/PseZgIbBCB

— Daniel Bostic (@debostic) May 28, 2020