США сообщили о восстановлении санкций против российских, китайских и европейских фирм, связанных с иранской ядерной программой.

Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео.

— Я объявляю об отмене исключений из режима санкций, охватывающих все ядерные проекты Ирана, связанные с Общим всеобъемлющим планом действий. Это приведет к усилению давления на Иран и дальнейшей изоляции режима от международного сообщества, — заявил Помпео.

Прекращение отмены гражданско-ядерного сотрудничества распространяется на международную работу на заводе тяжелой воды Арак, на поставку обогащенного урана для исследовательского реактора в Тегеране и на вывоз отработанного топлива реактора.

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Госсекретарь отметил, что ограничения вступят в силу через 60 дней. Этот срок обеспечит иностранным компаниям и организация возможность выхода из иранских ядерных проектов.

Однако Администрация американского президента сделает исключение для международных проектов на АЭС в Бушере (атомная электростанция в Иране) и продлит срок на 90 дней, чтобы гарантировать безопасность операций на объекте.

Власти США убеждены, что исключения из санкций для гражданской ядерной программы Ирана позволяют Тегерану получить доступ к технологиям, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия.

Также Помпео объявил о введении санкций против двух руководителей Организации по атомной энергии Ирана.

Аналитики прогнозируют, что такое решение США может усилить напряженность в отношениях с другими сторонами, подписавшими ядерное соглашение с Ираном в 2015 году, и которые пытались его спасти, когда Америка вышла из него и периодически вводит жесткие санкции в отношении Тегерана.

Ранее Факты ICTV писали, что США рассматривают возможность введения новых санкций из-за строительства газопровода Северный поток-2. Законопроект могут принять быстро, даже несмотря на избирательную кампанию.