Великобритания покинула посольство в КНДР

Британские дипломаты закрыли посольство в Северной Корее.

Об этом заявил посол Великобритании в КНДР Колин Крукс.

Официальной причиной является пандемия коронавируса, которая заблокировала привычную работу на уровне посольств.

The #BritishEmbassy in #Pyongyang closed temporarily on 27 May 2020 and all diplomatic staff have left the #DPRK for the time being. If you need consular assistance call (+44) (0)207 008 1500 #NorthKorea

— Colin Crooks (@ColinCrooks1) May 27, 2020