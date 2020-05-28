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Факты / Мир

Великобритания покинула посольство в КНДР

Британские дипломаты закрыли посольство в Северной Корее.

Об этом заявил посол Великобритании в КНДР Колин Крукс.

— Посольство в Пхеньяне временно закрылось 27 мая 2020 года, и все дипломатические работники покинули эту службу, — написал он в Twitter.

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Официальной причиной является пандемия коронавируса, которая заблокировала привычную работу на уровне посольств.

Власти Северной Кореи запретили въезд и выезд любого из представителей дипломатических служб еще в начале февраля 2020 года.

Впоследствии все новоприбывшие иностранцы начали проходить обязательный карантин продолжительностью 30 дней.

Напомним, в начале мая военные КНДР обстреляли пограничный пункт Южной Кореи. Огонь открыли с демилитаризованной северокорейской зоны.

Фото: Dreamstime

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