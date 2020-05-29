Протесты в США: в Миннеаполисе объявили режим ЧС

В США в крупнейшем городе штата Миннесота Миннеаполис мэр Джейкоб Фрей объявил режим чрезвычайной ситуации из-за акций протестов и беспорядков, которые образовались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Режим ЧС объявили на 72 часа. За помощью в обеспечении порядка и безопасности населения Фрей обратился к штату Миннесота.

Массовые протесты в Миннеаполисе возникли после смерти Джорджа Флойда. Во время задержания полицейский надавил на его горло коленом.

Читайте: Убийство в прямом эфире: в США сын убил отца во время видеочата в Zoom

По словам мэра города, четверых полицейских за это уволили.

Окружной прокурор Хеннепина Майк Фриман заявил, что его ведомство будет расследовать смерть Джорджа Флойда так быстро, как того требует справедливость.

Во время протестов были разбиты окна в местном полицейском участке, а также повреждены авто.

В Миннеаполисе группа людей напала на женщину в инвалидном кресле. Они били ее по лицу и распыляли пену из огнетушителей. Также был момент, когда женщина пыталась схватить корзину с продуктами, но ее обхватили за шею.

Ранее Факты ICTV писали, что Джордж Флойд умер в результате жестокого задержания полицейскими.