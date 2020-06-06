Президент Бразилии Жаир Болсонару пригрозил Всемирной организации здравоохранения выходом из состава структуры, после того, как ее представитель Маргарет Харрис упрекнула в излишней поспешности по снятию карантина.
— Я предупреждаю: Соединенные Штаты вышли из ВОЗ, и мы в будущем рассматриваем этот вариант, — сказал он.
По его словам, ВОЗ должна начать работать без идеологической подоплеки, в противном случае Бразилия покинет организацию.
— Нам не нужно, чтобы люди извне указывали, что нам здесь делать в части здравоохранения, — добавил Болсанару.
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29 мая США приостановили отношения с ВОЗ. Об этом на пресс-конференции заявил президент США Дональд Трамп.
Он обвинил ВОЗ в том, что Китай продолжает уходить от ответственности за создание условий для мировой пандемии Covid-19. Все американские средства из Всемирной организации здравоохранения перенаправят в другие организации.
Источник: Folha de S.Paulo