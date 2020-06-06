PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Услід за США: Бразилія може покинути ВООЗ

Президент Бразилії Жаїр Болсонару пригрозив Всесвітній організації охорони здоров’я виходом зі складу структури, після того, як її представник Маргарет Гарріс дорікнула у зайвій поспішності щодо зняття карантинних обмежень.

– Я попереджаю: Сполучені Штати вийшли з ВООЗ, і ми в майбутньому розглядаємо цей варіант, — сказав він.

За його словами, ВООЗ має почати працювати без ідеологічного підгрунтя, в іншому випадку Бразилія покине організацію.

– Нам не потрібно, щоб люди ззовні вказували, що нам тут робити в частині охорони здоров’я, — додав Болсанару.

Читайте: ВООЗ оновила рекомендації щодо медичних масок

29 травня Сполучені Штати Америки призупинили відносини з ВООЗ. Про це на прес-конференції заявив президент США Дональд Трамп.

Він звинуватив ВООЗ у тому, що Китай і далі ухиляється від відповідальності за створення умов для світової пандемії Covid-19. Усі американські кошти із Всесвітньої організації охорони здоров’я перенаправлять до інших організацій.

Джерело: Folha de S.Paulo

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка