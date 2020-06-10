С 15 июня Германия отменяет обязательный контроль, который действовует сейчас при въезде на территорию страны.

Об этом заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер.

С этой даты граждане ЕС смогут пересекать границу без дополнительного контроля. Однако это ослабление не действует для граждан Испании, которые влетают в страну на самолете. Для них меры будут продлены до 21 июня.

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В заявлении не шла речь о гражданах других стран, в частности об украинцах.

В связи с улучшением ситуации с коронавирусом многие страны мира стали ослаблять карантинные меры и открывать границы для иностранцев.

Каждая страна принимает решение касательно того , стоит ли пускать граждан того или иного государства. Подобные заявления были сделаны и в отношении Украины.

Так, например, Греция готова пускать украинцев с 1 июля, но если в стране не будет расти количество больных. Турция также готова возобновить авиасообщение с Украиной с 1 июля.

Источник: RTL