С 15 июня Германия отменяет обязательный контроль, который действовует сейчас при въезде на территорию страны.
Об этом заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер.
С этой даты граждане ЕС смогут пересекать границу без дополнительного контроля. Однако это ослабление не действует для граждан Испании, которые влетают в страну на самолете. Для них меры будут продлены до 21 июня.
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В заявлении не шла речь о гражданах других стран, в частности об украинцах.
В связи с улучшением ситуации с коронавирусом многие страны мира стали ослаблять карантинные меры и открывать границы для иностранцев.
Каждая страна принимает решение касательно того , стоит ли пускать граждан того или иного государства. Подобные заявления были сделаны и в отношении Украины.
Так, например, Греция готова пускать украинцев с 1 июля, но если в стране не будет расти количество больных. Турция также готова возобновить авиасообщение с Украиной с 1 июля.
Источник: RTL