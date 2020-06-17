Иран вскоре пришлет черные ящики сбитого самолета МАУ во Францию ​​для расшифровки.

Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

— Мы будем продолжать оказывать давление на иранский режим вместе с нашими международными партнерами, чтобы получить ответы, добиться справедливости и получить компенсацию для семей.

Он напомнил, что передачу бортовых самописцев задержали из-за пандемии коронавируса.

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Кроме того, Джастин Трюдо отметил, что на днях во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским они также обсуждали вопрос расшифровки черных ящиков.

Авиакатастрофа МАУ произошла 8 января 2020 года сразу после вылета из Тегерана. В ней погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины (девять из них — члены экипажа самолета).

Через несколько дней Иран признал, что украинский Boeing ошибочно сбили его военные.

Сейчас в Иране задержали шесть обвиняемых по делу о катастрофе самолета МАУ в Тегеране. Трех фигурантов дела освободили под залог, а другие подозреваемые находятся под стражей.