Іран невдовзі надішле чорні ящики збитого літака МАУ до Франції для розшифрування.

Про це повідомив прем’єр-міністр Канад Джастін Трюдо.

– Ми продовжуватимемо чинити тиск на іранський режим разом із нашими міжнародними партнерами, щоб отримати відповіді, домогтися справедливості і отримати компенсацію для родин.

Він нагадав, що передання бортових самописців затримали через пандемію коронавірусу.

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Крім того, Джастін Трюдо зазначив, що днями під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським вони також обговорювали питання розшифрування чорних скриньок.

Авіакатастрофа МАУ сталася 8 січня 2020 року відразу після вильоту з Тегерана. У ній загинули 176 осіб, зокрема 11 громадян України (дев’ять з них – члени екіпажу літака).

Через кілька днів Іран визнав, що український Boeing помилково збили його військові.

Наразі в Ірані затримали шестеро обвинувачених у справі про катастрофу літака МАУ в Тегерані. Трьох фігурантів справи звільнили під заставу, а інші підозрювані перебувають під вартою.