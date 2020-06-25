Президент Бразилии Жаир Болсонару должен носить защитную маску во время публичных мероприятий.

Такое постановление принял федеральный суд Бразилии. Если президент не будет носить маску — должен платить штраф $386 в день.

Решение судьи распространяется на всех государственных служащих в Федеральном округе, где находится столица Бразилия.

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Президент Болсонаро принципиально не носит маску и заявляет, что коронавируса не существует.

Коронавирус в Бразилии

Бразилия сейчас на втором месте по количеству больных коронавирусос. Здесь болеет 1,5 млн человек.

В то же время президент Бразилии Жаир Болсонару пригрозил Всемирной организации здравоохранения выходом из состава структуры из-за требования носить маски.

Раньше Болсонару сдавал тест на коронавирус. Когда он оказался отрицательным, начал называть инфекцию легкой простудой.