Президент Бразилии Жаир Болсонару должен носить защитную маску во время публичных мероприятий.
Такое постановление принял федеральный суд Бразилии. Если президент не будет носить маску — должен платить штраф $386 в день.
Решение судьи распространяется на всех государственных служащих в Федеральном округе, где находится столица Бразилия.
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Президент Болсонаро принципиально не носит маску и заявляет, что коронавируса не существует.
Коронавирус в Бразилии
Бразилия сейчас на втором месте по количеству больных коронавирусос. Здесь болеет 1,5 млн человек.
В то же время президент Бразилии Жаир Болсонару пригрозил Всемирной организации здравоохранения выходом из состава структуры из-за требования носить маски.
Раньше Болсонару сдавал тест на коронавирус. Когда он оказался отрицательным, начал называть инфекцию легкой простудой.