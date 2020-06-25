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Штраф $386 за день – суд зобов’язав президента Бразилії носити маску

Президент Бразилії Жаїр Болсонару повинен носити захисну маску під час публічних заходів.

Таку постанову ухвалив федеральний суд Бразилії. Якщо президент не носитиме маску – має платити штраф $386 за день.

Рішення суду поширюється на всіх державних службовців у Федеральному окрузі, де знаходиться столиця Бразилія.

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Президент Болсонаро принципово не носить маску та заявляє, що коронавірусу не існує.

Коронавірус у Бразилії

Бразилія нині на другому місці за кількістю хворих на коронавірус. Тут хворіє 1,15 млн людей.

Водночас президент Бразилії Жаір Болсонару пригрозив Всесвітній організації охорони здоров’я виходом зі складу структури через вимогу носити маски.

Болсонару здавав тест на коронавірус. Коли він виявився негативним, почав називати інфекцію легкою застудою.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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