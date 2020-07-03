Актор Михайло Єфремов не визнає провину в ДТП на Садовому кільці в Москві, в якому загинув кур’єр Сергій Захаров.

Про це повідомив адвокат Єфремова Ельман Пашаєв.

Адвокат відмовився етльніше розповідати деталі, але сказав, що все це передчасно і вину у скоєному злочині Єфремов не визнає.

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– Михайло Олегович коли раніше сказав: Я хочу відшкодувати – не відшкодувати, а готовий платити, тому що в ДТП приймала участь його машина, – сказав адвокат.

ДТП за участю Михайла Єфремова сталося 8 червня в Москві. Тоді він в’їхав на зустрічну смугу і протаранив фургон Lada, в результаті чого загинула одна людина.

За словами очевидців, коли сталося ДТП, Єфремов насилу стояв на ногах, його вели під руку правоохоронці.

У разі якщо провину Єфремова доведуть, акторові загрожує до 12 років в’язниці.

Під час засідання Михайло Єфремов розплакався, тоді він назвав цю ситуацію жахливою. Коли у нього запитали, чи визнає актор свою провину, він кивнув головою.