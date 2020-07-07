Арест Сафронова: в Москве задержали Собчак и еще 20 журналистов

У здания Федеральной службы безопасности РФ в центре Москвы задержали по меньшей мере 20 журналистов, в том числе корреспондента Reuters, и сотрудницу Transparency International во время их одиночных пикетов против задержания бывшего коллеги Ивана Сафронова.

Среди задержанных — Марианна Беленькая (обозреватель Коммерсанта), Галина Сахаревич (бывший сотрудник Коммерсанта) Никита Гирин (бывший журналист Новой газеты), сотрудники Коммерсанта Елена Черненко, Кристина Дюрягина и Александр Черных, а также работающая в интернет-издании Проект Ольга Чуракова.

Также задержали корреспондента Reuters Полину Никольскую, журналисток Анну Зиброву, Галину Сахаревич и Майю Седову, сотрудницу Transparency International Дарью Бурлакову.

Кроме того, российские СМИ сообщили о задержании блогера Ксении Собчак.

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Задержание и арест Сафронова

7 июля в Москве задержали советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Коммерсанта и Ведомостей Ивана Сафронова по подозрению в государственной измене.

Сафронова подозревают в том, что он якобы передал военную тайну неназванной силе НАТО.

Сафронова задержали у его московской квартиры вооруженные силовики.

Во время допроса советник главы Роскосмоса опроверг передачу государственной тайны другому государству.

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Сафронову, который освещал военные дела в двух национальных газетах, грозит до 20 лет тюрьмы.

Вечером 7 июля Лефортовский районный суд Москвы арестовал Сафронова на два месяца до 6 сентября.

Источник: РБК, Новая газета, Коммерсантъ, ТАСС, Meduza, Zona Media

Фото: Anna Chernova