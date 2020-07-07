Арешт Сафронова: у Москві затримали Собчак і ще 20 журналістів

Біля будівлі Федеральної служби безпеки РФ у центрі Москви затримали щонайменше 20 журналістів, зокрема кореспондента Reuters, та співробітницю Transparency International під час їхніх одиночних пікетів проти затримання колишнього колеги Івана Сафронова.

Серед затриманих – Маріанна Біленька (оглядач Комерсанта), Галина Сахаревич (екс-співробітник Комерсанта) Микита Гірін (колишній журналіст Нової газети), співробітники Комерсанта Олена Черненко, Христина Дюрягина і Олександр Черних, а також співробітниця інтернет-видання Проект Ольга Чуракова.

Також затримали кореспондента Reuters Поліну Нікольську, журналісток Ганну Зіброву, Галину Сахаревич і Майю Сєдову, співробітницю Transparency International Дарину Бурлакову.

Крім того, російські ЗМІ повідомили про затримання блогера Ксенії Собчак.

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Затримання та арешт Сафронова

7 липня у Москві затримали радника глави Роскосмосу та колишнього журналіста Комерсанта та Ведомостей Івана Сафронова за підозрою у державній зраді.

Сафронова підозрюють у тому, що він нібито передав військову таємницю неназваній силі НАТО.

Сафронова затримали біля його московської квартири озброєні силовики.

Під час допиту радник глави Роскосмосу заперечив передавання державної таємниці іншій державі.

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Сафронову, який висвітлював військові справи у двох національних газетах, загрожує до 20 років в’язниці. Очікується, що суд над ним відбудеться за закритими дверима.

Увечері 7 липня Лефортовський районний суд Москви заарештував Сафронова на два місяці до 6 вересня.

Джерело: РБК, Новая газета, Коммерсантъ, ТАСС, Meduza, Zona Media

Фото: Anna Chernova