Арешт Сафронова: у Москві затримали Собчак і ще 20 журналістів

Біля будівлі Федеральної служби безпеки РФ у центрі Москви затримали щонайменше 20 журналістів, зокрема кореспондента Reuters, та співробітницю Transparency International під час їхніх одиночних пікетів проти затримання колишнього колеги Івана Сафронова.
Серед затриманих – Маріанна Біленька (оглядач Комерсанта), Галина Сахаревич (екс-співробітник Комерсанта) Микита Гірін (колишній журналіст Нової газети), співробітники Комерсанта Олена Черненко, Христина Дюрягина і Олександр Черних, а також співробітниця інтернет-видання Проект Ольга Чуракова.
Також затримали кореспондента Reuters Поліну Нікольську, журналісток Ганну Зіброву, Галину Сахаревич і Майю Сєдову, співробітницю Transparency International Дарину Бурлакову.
Крім того, російські ЗМІ повідомили про затримання блогера Ксенії Собчак.
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Затримання та арешт Сафронова
7 липня у Москві затримали радника глави Роскосмосу та колишнього журналіста Комерсанта та Ведомостей Івана Сафронова за підозрою у державній зраді.
Сафронова підозрюють у тому, що він нібито передав військову таємницю неназваній силі НАТО.
Сафронова затримали біля його московської квартири озброєні силовики.
Під час допиту радник глави Роскосмосу заперечив передавання державної таємниці іншій державі.
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Сафронову, який висвітлював військові справи у двох національних газетах, загрожує до 20 років в’язниці. Очікується, що суд над ним відбудеться за закритими дверима.
Увечері 7 липня Лефортовський районний суд Москви заарештував Сафронова на два місяці до 6 вересня.
В ожидании решения по избранию меры пресечения.
Опубликовано Иваном Павловым Вторник, 7 июля 2020 г.
Джерело: РБК, Новая газета, Коммерсантъ, ТАСС, Meduza, Zona Media
Фото: Anna Chernova