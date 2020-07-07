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В США могут запретить TikTok – Помпео

США планируют запретить использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDanc.

Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео в эфире телеканала Fox News.

По его словам, нет более высокого приоритета, чем продвижение безопасных и надежных приложений для пользователей в США.

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Главный дипломат Вашингтона добавил, что людям следует скачивать приложение только тогда,  если не боитесь, что личная информация может попасть в Китай.

Также он добавил, что не хотел бы подробнее комментировать запрет на китайские соцсети до того, как это сделает Трамп.

— Мы никогда не предоставляли пользовательские данные правительству Китая, и мы не будем делать этого, если они попросят, — сказал Помпео.

В Украине же Верховная Рада приняла постановление, согласно которому продлила запрет ряда российских онлайн-ресурсов и социальных сетей.

Российские социальные сети и интернет-сервисы, в частности Mail.ru, ВКонтакте и Одноклассники, заблокированы с 16 мая 2017 года.

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