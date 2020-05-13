Рада поддержала продление запрета на российские соцсети

Верховная Рада на своем внеочередном заседании приняла постановление №3319 Об одобрении предложений о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер , которым СНБО рекомендуется продлить запрет ряда российских онлайн-ресурсов и социальных сетей.

На внеочередном пленарном заседании за соответствующее постановление проголосовало 248 народных депутатов.

После этого голосования спикер парламента Дмитрий Разумков закрыл внеочередное пленарное заседание.

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Инициатором проведения второго за день внеочередного заседания Верховной Рады выступил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия и депутат от Голоса Роман Лозинський.

Российские социальные сети и интернет-сервисы, в частности Mail.ru, ВКонтакте и Одноклассники, заблокированы с 16 мая 2017 года. Запрет действует до 15 мая 2020 года.

Напомним, президент Владимир Зеленский планирует продлить запрет на российские социальные сети Вконтакте и Одноклассники и другие сайты.