Маск назвал Сергея Королева одним из лучших конструкторов

Основатель американской космической компании SpaceX Илон Маск сообщил, что общался с родственниками украинского конструктора Сергея Королева и назвал его одним из лучших специалистов в этой области.

— Я разговаривал с семьей Королева сегодня. Он был одним из лучших. Королев/Королев, — написал он в Twitter.

Разговор с Маском подтвердил внук Королева Андре. Он отметил, что семья академика написала Маску после успешного запуска на орбиту Земли корабля Crew Dragon.

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Через некоторое время после этого с ними связался секретарь бизнесмена и предложил пообщаться с предпринимателем по видеосвязи.

— Мы разговаривали 20 минут, в общении он приятный, очень веселый, очень позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из крупнейших инженеров и выдающихся людей своего времени, — рассказал Андрей Королев.

Успех Илона Маска

Илон Маск обошел нескольких богатейших людей в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg.

10 июля состояние Маска увеличилось на более чем $6 млрд и сейчас оценивается в $70 млрд. Это произошло из-за резкого подорожание акций Tesla. Они выросли на 11%.