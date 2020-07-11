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Маск назвав українського конструктора Корольова одним з найкращих інженерів

Засновник американської космічної компанії SpaceX Ілон Маск повідомив, що спілкувався з родичами українського конструктора Сергія Корольова і назвав його одним з найкращих фахівців у цій галузі.

– Я розмовляв з сім’єю Корольова сьогодні. Він був одним з найкращих. Корольов/Королев, – написав він у Twitter.

Маск назвав Сергія Корольова одним з найкращих конструкторів

Розмову з Маском підтвердив онук Корольова Андре. Він зазначив, що сім’я академіка написала Маску після успішного запуску на орбіту Землі корабля Crew Dragon.

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Через деякий час після цього з ними зв’язався секретар бізнесмена і запропонував поспілкуватися з підприємцем по відеозв’язку.

– Ми розмовляли 20 хвилин, в спілкуванні він приємна, дуже весела, дуже позитивна людина, ми багато сміялися.

Він з величезною повагою ставиться до пам’яті мого дідуся, вважає його одним з найбільших інженерів і видатних людей свого часу, – розповів Андрій Корольов.

Успіх Ілона Маска

Ілон Маск обійшов кількох найбагатших людей у рейтингу мільярдерів за версією Bloomberg.

10 липня статок Маска збільшився на більш ніж $6 млрд і зараз оцінюється в $70 млрд. Це сталося через різке подорожчання акцій Tesla. Вони зросли на 11%.

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