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Факты / Происшествия

В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,5

В Центральной Грузии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 балла.

Подземные толчки обнаружили в регионе Шида Картли.

Информация о разрушении домов и пострадавших уточняется.

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Как сообщили грузинские сейсмологи, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Последний раз в Украине землетрясение было зафиксировано на Буковине 29 июня.

Специалисты обнаружили незначительное колебание земной поверхности вблизи города Новоднестровск Черновицкой области.

Источник землетрясения находился на глубине 5 км, его магнитуда — 2,4.

Источник: Эхо Кавказа

Фото: Dreamstime

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