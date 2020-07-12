В Центральной Грузии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 балла.
Подземные толчки обнаружили в регионе Шида Картли.
Информация о разрушении домов и пострадавших уточняется.
Читайте: В Турции произошло мощное землетрясение, есть пострадавшие
Как сообщили грузинские сейсмологи, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.
Последний раз в Украине землетрясение было зафиксировано на Буковине 29 июня.
Специалисты обнаружили незначительное колебание земной поверхности вблизи города Новоднестровск Черновицкой области.
Источник землетрясения находился на глубине 5 км, его магнитуда — 2,4.
Источник: Эхо Кавказа