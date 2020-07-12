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Факти / Надзвичайні події

У Грузії стався землетрус магнітудою 4,5

У Центральній Грузії зафіксували землетрус магнітудою 4,5 балів.

Підземні поштовхи виявили у регіоні Шида Картлі.

Інформація про руйнування будинків та постраждалих уточнюється.

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Як повідомили грузинські сейсмологи, гіпоцентр землетрусу знаходився на глибині 10 км.

Востаннє в Україні землетрус було зафіксовано на Буковині 29 червня.

Фахівці виявили незначне коливання земної поверхні поблизу міста Новодністровськ Чернівецької області.

Джерело землетрусу перебувало на глибині 5 км, його магнітуда – 2,4.

Джерело: Ехо Кавказу

Фото: Dreamstime

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