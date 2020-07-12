У Центральній Грузії зафіксували землетрус магнітудою 4,5 балів.
Підземні поштовхи виявили у регіоні Шида Картлі.
Інформація про руйнування будинків та постраждалих уточнюється.
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Як повідомили грузинські сейсмологи, гіпоцентр землетрусу знаходився на глибині 10 км.
Востаннє в Україні землетрус було зафіксовано на Буковині 29 червня.
Фахівці виявили незначне коливання земної поверхні поблизу міста Новодністровськ Чернівецької області.
Джерело землетрусу перебувало на глибині 5 км, його магнітуда – 2,4.
Джерело: Ехо Кавказу