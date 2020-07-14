Течет вода, горит огонь, а белорусы выбирают президентом Александра Лукашенко. Происходит так уже 26 лет и до последнего времени ничего не предвещало каких-то серьезных изменений.

В шестой раз переизбраться Лукашенко решил в августе – сезон отпусков и максимального политического штиля, чтобы белорусы эти очередные псевдовыборы даже и не заметили. Но что-то пошло не так.

Протестный настрой

Избирательный процесс в Беларуси построен таким образом, что сначала потенциальные кандидаты в президенты должны собрать по 100 тыс. подписей в свою поддержку. И уже этап сбора подписей превратился в своеобразный протест. Люди выстраивались в километровые очереди для того, чтобы подписаться за оппозиционных кандидатов. Проходили митинги, даже столкновения с правоохранителями.

Власть к такой активности обычно инертного и аполитичного белорусского общества оказалась совсем не готова. Вместо спокойного захода на очередную пятилетку Лукашенко получил самую проблемную для себя кампанию за все время пребывания у власти.

Что же заставило белорусов так мобилизоваться? Переплетение экономического кризиса, коронавируса и усталости от вечного президента. Под таким давлением пресловутая лукашенковская стабильность, ради которой белорусы 26 лет и готовы были отказываться от политических свобод, дала трещину.

Белорусский президент оказался одним из главных мировых отрицателей Covid-19. Лукашенко сначала объявил коронавирус выдумкой, потом говорил, что бороться с ним нужно трактором и водкой. Карантин в стране так и не ввели, прозрачную статистику заболеваемости не показали. Люди увидели, что популизм власти реально превращается в угрозу для их жизни.

— Происходит катастрофический провал коммуникации государства с гражданами. Есть определенная нервозность, и есть негативные ожидания. Все это подыгрывает протестным настроениям, — объясняет влияние коронавируса на политическую ситуации в Беларуси Игар Тышкевич, эксперт Украинского института будущего.

Усилил эффект от коронавируса еще и экономический кризис. Причем пришел он в Беларусь, экономика которой сильно зависит от поставки дешевых энергоресурсов из России, еще раньше пандемии. Произошло разрушение своеобразного общественного договора, существовавшего между властью и обществом. Он основывался на мобильности граждан, которой не препятствовало государство.

— Люди, впервые за многие годы почувствовали, что их благополучие очень шаткое, нестабильное. Схлопнулись привычные рынки труда. Белорусы работали в России, Польше, Литве, и все это снижало напряжение. Это казалось вечным, и всем было абсолютно до фонаря, кто такой Лукашенко. Но за три месяца карантина в Польше, России все эти люди вынуждены были жить здесь, проедать свои запасы, и они крайне недовольны властью, — рассказывает Фактам ICTV белорусский политолог Александр Федута.

К тому же Беларуси уже выросло целое поколение граждан, которые не знали другого президента, кроме Лукашенко. Не битые, — как их называют белорусские оппозиционеры со стажем. То есть те, кто еще не сталкивался с лукашенковскими репрессиями и раньше не особо интересовался политикой. Что еще важнее, у этих людей появились свои кандидаты в президенты.

Возмутители спокойствия

Самую яркую кампанию организовал блоггер Сергей Тихановский. Он автор Youtube-канала Страна для жизни, на котором показывал проблемы простых белорусов, жителей сел и маленьких городов при их столкновении с государством. Тихановский начал ездить по стране и проводить встречи с избирателями.

Для своей агитации он придумал лозунг Стоп, таракан, намекая на знаменитую растительность на лице белорусского президента. Символом же кампании стали тапки, которыми блоггер призывал выгнать из власти главного таракана. Идея с тапками приобрела такую популярность, что люди начали приносить их с собой на сбор подписей. Сам Тихановский разъезжал по стране с огромным тапком, пока его не упрятали за решетку. Ему вменяют грубое нарушение общественного порядка – за эти же публичные сборы подписей и встречи со сторонниками.

Находясь в тюрьме блоггер не смог подать документы для регистрации кандидатом, но вместо него в президенты выдвинулась его жена Светлана. В доме у Тихановских прошло несколько обысков, пока правоохранители не “нашли” $900 тыс. Светлана Тихановская заявляет о давлении и прямых угрозах ей и детям, около 15 активистов кампании блоггера тоже арестовали, но необходимые подписи для регистрации кандидатом в президенты собрать таки удалось.

Тихановский бьет по ядерному электорату Лукашенко – жителям белоруской глубинки. Его даже сравнивают с самим Бацькой образца первых для него выборов 1994 года. Такой же простой парень из народа, популист, но свой.

Причем на Тихановском неожиданные кандидаты в президенты Беларуси не закончились. Бросить вызов Лукашенко решились и два представителя традиционного истеблишмента, чего никогда не было ранее. Виктор Бабарыко – бывший глава Белгазпромбанка, принадлежащего российскому Газпрому и Валерий Цепкало — создатель белорусского Парка высоких технологий, экс-замглавы МИД и бывший посол Беларуси в США.

Особенно популярным стал банкир Бабарыко, превратившийся чуть ли не в лидера гонки. Он сумел собрать более 300 тыс. подписей за свое выдвижение в президенты – невиданный результат для оппозиционного кандидата. В Беларуси не публикуют данные соцопросов перед выборами. Но в голосованиях на самых популярных сайтах страны с огромным отрывом лидировал именно Бабарыко. А вот Лукашенко набирал всего несколько процентов, за что и получил прозвище Саша 3%. В ответ власть просто запретила опросы и в интернете.

Но все эти обидные прозвища, сильно бьют по самолюбию Бацьки, уверены эксперты.

— Это попытка персонально обидеть, зная психотип Лукашенко, если идет личная обида – будет и личная реакция, — отмечает Тышкевич.

И реакция последовала – в Белгазпромбанк пришли с обысками,а потом Бабарыко и его сына арестовали. Их обвиняют в отмывании денег и неуплате налогов. Люди по всей стране вышли на стихийный протест в поддержку Бабарыко – их начали задерживать. Сложилась уникальная ситуация – репрессии начались не после голосования, а еще до. Арестовали уже около 700 людей.

Таким образом, два самых популярных оппозиционера уже за решеткой, а Цепкало ЦИК просто не посчитала более половины из 160 тыс. подписей. Власть решила реагировать на оппозиционную активность привычно – силой.

— Произошла визуализация электоральной поддержки не для Лукашенко, что стало естественно угрозой. Население показало, за кого оно будет голосовать, и в этих условиях написать, что 80% за Лукашенко – был бы серьезный вызов для общества. В ответ власти сделали все, чтобы, во-первых, задавить электоральную активность населения, во-вторых, протестную активность, и, в-третьих, – погасить волну психологической готовности населения противостоять нынешней системе. Это то, что я называю бархатным террором, который начинает набирать ход, — рассказывает в интервью Фактам ICTV белорусский политолог Павел Усов.

Впоследствии ЦИК Беларуси единогласно проголосовал за недопуск Бабарыка в кандидаты в президенты страны. Причиной такого решения в ЦИК назвали незадекларированную собственность в оффшорах.

Российская игра

Причем все это время Лукашенко и государственные СМИ не перестают рассказывать об угрозе какого-то майдана и иностранного вмешательства, которые доблестная власть вовремя предотвратила. Вот только в иностранном вмешательстве Бацька прямо винит не Запад, а Россию.

Отношения с Кремлем – отдельная головная боль белорусского президента и отдельный фактор нестабильности в преддверии выборов. Последнее десятилетие отношения Минска и Москвы можно было охарактеризовать, как деньги в обмен на обещания.

За обещания о союзном государстве Лукашенко получал российские финансовые вливания, на которых и зиждилась его легенда о стабильности. Но вот Кремль выставил счет, а Лукашенко начал играть в независимость. Переговоры об углублении объединения двух стран провалились, и Москва закрутила гайки. Бацьку понять можно – вместо единоличного хозяина Беларуси ему предлагают максимум роль губернатора при Путине. Но на выборах Кремль может потрепать нервы Лукашенко ради его большей сговорчивости.

— Все, что нужно Москве – это геополитическая победа в отношении Беларуси, приобретение еще одной территории. Президентские выборы – это самый уязвимый момент, когда на Лукашенко можно надавить, можно придушить и уже белорусский посол в Москве Семашко заявил, что единая валюта – это приемлемо. Лукашенко боится того, что Россия действительно намерена предпринять какие-то шаги по его замене через избирательный процесс, — отмечает Усов.

Причем для России, выгодно применение силы белорусской властью, что и началось. Потому что отдаляет Бацька от любых альтернативных союзников и толкает в кремлевские объятия. Например, ЕС уже признал Бабарыко и Тихановского политзаключенными и потребовал немедленно их освободить.

Майдану быть?

Мало кто сомневается, что в итоге Лукашенко снова продемонстрирует свою безоговорочную победу на выборах.

— Лукашенко нарисует 70-80%, второго тура ни в коем случае не будет – это самый простой вариант, к которому власти готовятся, — уверен Усов.

Белорусы подошли к черте, когда дальше силовое противостояние, тот самый майдан, которого так сильно боится Александр Григорьевич. Но решится ли на него общество, понимая, что власть может просто утопить в крови любой протест?

— Есть атмосфера и дух протеста, но некому этот протест организовать. Не вижу предпосылок для активных массовых протестов, власть их просто не допустит, — скептически настроен Усов.

А вот Александр Федута полагает, что применение жесткой силы может плохо закончится для власти и встретить только еще большее сопротивление:

— Сейчас, если майдан состоится на нее выйдут взрослые мужики, лишенные комплексов, понимающие, что их лишили всего, они потеряли все.

До выборов остается меньше месяца. Все в руках Лукашенко. Списывать его со счетов рано, как и предрекать безоблачное будущее, впрочем, тоже. Когда авторитарный режим входит в зону турбулентности он может сам наделать массу глупостей. Виктор Янукович, не даст соврать.

Валерий Литонинский