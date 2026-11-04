Кабинет министров ввел ежемесячные доплаты в размере 30 тыс. грн для работников, которые восстанавливают поврежденные российскими атаками объекты энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в среду, 4 ноября.

Доплаты за восстановление разрушенных объектов критической инфраструктуры

— Энергетики, тепловики, газовики, работники компаний водоснабжения и водоотведения, коммунальных служб, железнодорожники будут получать по 30 тыс. грн государственной помощи за каждый месяц участия в восстановительных работах, начиная с ноября и до конца отопительного сезона, – отметил он.

Министр энергетики Денис Шмыгаль добавил, что речь идет об обновлении программы дополнительных выплат для ремонтных бригад. Соответствующий проект подготовило Министерство энергетики.

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Помощь от государства будут получать специалисты, которые выполняют ремонтные работы на объектах электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, а также железнодорожного транспорта общего пользования. Программа будет действовать с ноября по март.

— Выплаты начнем уже в этом месяце, – уточнил Шмыгаль.

Координацию экспериментального проекта будут обеспечивать Министерство энергетики и Министерство инфраструктуры.

Как сообщил Корецкий, решение приняли по прямому поручению президента. По его словам, Россия ежедневно атакует объекты критической инфраструктуры, запуская по ним 300-400 дронов, и регулярно наносит ракетные удары. С августа зафиксировано более 2 тыс. попаданий.

Подобную программу правительство вводило и во время прошлого отопительного сезона. Тогда работникам, привлеченным к восстановительным работам, выплачивали по 20 тыс. грн ежемесячно.

2 ноября президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров возобновить программу ежемесячных доплат энергетикам, которые участвуют в ремонте энергетической инфраструктуры.

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