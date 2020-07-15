Переизбрание Дуды в Польше: как изменятся отношения с Украиной

12 июля в Польше состоялись президентские выборы, за победу на которых соревновались Анджей Дуда и Рафал Тшасковський.

Экзит-полы показали, что действующий глава государства останется на посту, а вскоре стали известны результаты выборов, согласно которым Дуда победил с результатом в 51,03% голосов.

Это тот самый президент, к которому привыкли за пять лет. Но не изменилось ли что-то в нем настолько, что ближайшим соседям нужно готовиться к “шторму”?

Факты ICTV рассказывают кто такой Дуда и что может измениться в отношениях Украины и Польши во время его второго президентского срока.

Кто такой Дуда

Польский юрист, доктор права Анджей Дуда начал свою политическую карьеру в 2006 году, когда ему представилась возможность работать заместителем госсекретаря в Министерстве юстиции. С 2008 по 2010 год был статс-секретарем в канцелярии президента Польши Леха Качиньского.

После этого решил заявить о себе на политической арене и попытался стать мэром города Краков, однако идея не удалась. Но уже в 2011 году он был избран в Сейм Польши, где работал до 2014 года.

В 2015 году Дуда решил побороться за пост президента страны. Его оппонентом был тогдашний президент Польши Бронислав Комаровский.

Тогда он заявлял, что основой его политики станут положительные изменения в стране. Кроме того, тогда еще кандидат в президенты обещал уменьшить агрессивность власти и выступал против политики РФ из-за того, что она аннексировала Крым и начала вооруженный конфликт на Донбассе, и считал, что с Россией не нужно договариваться любой ценой.

Во втором туре за Дуду отдали голоса 51,55% избирателей, а 6 августа 2015 года он начал исполнять обязанности главы государства.

Несмотря на заявления о менее агрессивной политике, одними из первых решений новоизбранного президента стали реформа Конституционного суда и закон о СМИ.

О реформировании Конституционного суда Польши стало известно в декабре 2015 года. В частности, предлагалось изменить систему назначения судей. Многим не понравилась инициатива главы государства, что привело к массовым митингам, на которых президента обвиняли в якобы нарушении закона.

Другой резонанс в обществе вызвал так называемый закон о СМИ, ведь он усиливал контроль над государственными медиа. По словам Дуды, это было сделано для обеспечения их надежности и объективности.

Однако очень быстро закон раскритиковали не только в Польше, но и за ее пределами. Его критиковали в Европейском языковом союзе, Ассоциации европейских журналистов и ОБСЕ, а Германия даже предлагала ЕС наложить санкции на страну.

Но несмотря на критику Дуда имел достаточно высокую поддержку граждан. Через год после избрания на должность уровень доверия к нему составлял 54%.

Внешняя политика у президента Польши была преимущественно доброжелательной, однако и на международной арене не обошлось без конфликтов.

Отношения с Украиной

Дуда тяготеет к тому, чтобы сохранять дружеские отношения с Украиной. И ему не важно, кто “за рулем”.

— Исторические вопросы в отношениях с Украиной играют важную роль для партии Право и справедливость и избирателей Анджея Дуды. Акцент на этой теме наверное сохранится. При этом, безусловно, Дуда также продолжит участие в проекте ЕС Восточное партнерство, в котором Украина играет важную роль, — высказал свое мнение изданию Новая Польша член аналитического центра Ягеллонский клуб Анджей Когут.

Совместные линии Польша и Украина находят в нескольких вопросах. В частности, в осуждении агрессии РФ, ведь Польша прекрасно понимает, что наша страна защищает не только себя, но и всю Европу от России.

В комментарии Фактам ICTV политолог Игорь Рейтерович заявил, что в ближайшее время отношения Украины и Польши будут оставаться стабильными, с небольшими сдвигами в решении отдельных вопросов.

— В ближайшей перспективе кардинальных изменений в отношениях Украины и Польши не произойдет. Ту политику, которую Дуда проводил до этого, продолжат. У нас отношения будут достаточно оптимистичными, ведь шаги к решению тех спорных вопросов, которые возникали между странами, уже сделали. Также то, что безусловно положительно будет влиять на наши отношения это то, что Польша на сегодня является основным стратегическим союзником США в Европе, как в военно-промышленной, так и в экономической сферах, — считает политолог.

Конечно, вопрос заробитчан будет оставаться актуальным во времена пандемии как для Украины, которая начала обращать на них больше внимания, так и для Польши, которая во многом от них зависит.

И на этом фоне ситуация для трудовых мигрантов может только улучшиться. Сейчас в их руках — добиться лучших условий во время поездок на заработки.

— Вопрос наших заробитчан, их защиты, также может быть одним из приоритетов, как Украины, так и Польши, ведь она также нуждается в наших рабочих руках. То есть они будут искать какие-то новые механизмы для этого, а мы, соответственно, должны получить определенную выгоду как в контексте защиты наших граждан, так и в контексте экономики. Условия для заробитчан должны стать лучше. Наша власть все же начала о них думать и Польша заинтересована в украинских заробитчанах даже больше, чем раньше. Это шанс получить лучшие условия: лучшую заработную плату, лучшую социальную защиту, — рассказывает Рейтерович.

Не останутся без внимания и исторические вопросы, в которых Украина и Польша далеко не всегда соглашались. В 2018 году проблемой стало принятие Сеймом проекта закона об Институте национальной памяти Польши. И все бы ничего, но он предусматривал уголовную ответственность за отрицание “преступлений украинских националистов” против поляков и запрещал проповеди идеологии Степана Бандеры.

И Дуда подписал этот закон без изменений в него, на который Украина, конечно, негативно отреагировала.

В том же году в письме Дуды звучали обвинения украинцев в причастности к геноциду поляков в селе Гута-Пеняцкая. Конечно, такие заявления не повлекли решения конфликта касательно исторических событий. В Украине соответствующее обвинение часто называли надуманным.

Сейчас же градус исторических конфликтов существенно снизился, и страны продолжают искать решение, которое бы удовлетворяло всех.

Сам Дуда неоднократно говорил о том, что верит в примирение Украины и Польши.

— У нас есть несколько соседей на Востоке, собственно, Украина — это наш сосед в положительном смысле этого слова, у которого очень сложная внутренняя ситуация, несущий гораздо больше тяжестей, осложнений и трудностей, чем те, с которыми мы столкнулись после 1989 года… Но я убежден, что путь примирения приведет к тому, что наши народы будут жить в настоящей дружбе, без взаимных жалоб, с уважением друг к другу, с чествованием памяти убитых и погибших, что это — возможно, — заявил в июне 2020 года глава Польши.

Действительно, длительное время украинская и польская стороны ведут соответствующие переговоры, чтобы разрешить конфликт на фоне истории.

Однако это не означает, что Украина должна идти на уступки Польше в соответствующих вопросах. Рейтерович считает, что нам необходимо отстаивать свою позицию.

— Нас могут разъединять вопросы исторического плана, но здесь нужно максимально убирать политику. Историей должны заниматься историки. Нужно отработать свою позицию, предварительно о ней заявляли, когда была встреча между украинским и польским президентом. Мне кажется, что этой линии и нужно придерживаться. Говорить о том, что мы готовы обсуждать все спорные вопросы, но не делать это через призму современных политических отношений, а говорить в историческом, гуманитарном контексте и приходить к общему мнению, — говорит политолог.

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас положительно смотрит на сотрудничество с Анджеем Дудой. Глава Украины считает, что у них с польским президентом есть полное понимание.

Что для поляков

Если в отношениях с соседними государствами во время второго срока президента Дуды значительных изменений не ожидается, то для Польши он многое подготовил.

Стоит ожидать, как выполнения предвыборных обещаний, так и интересных политических движений, похожих на те, что были во время его первой каденции.

Одной из основных целей Дуды в Польше является сосуществование инвестиционных проектов с масштабными социальными и семейными проектами. Он считает, что в условиях мирового экономического кризиса это — необходимость для нормальной жизни страны.

— Мы не можем позволить себе отказаться от инвестиций. В то же время, ограничение или приостановление финансовой поддержки семей или пенсионеров приведет к еще большим социальным расходам. Амбициозное государство должно инвестировать в развитие инфраструктуры, поддерживая жизненную основу семей, — заявлял Дуда.

По его словам, вспышка коронавируса в Польше относительно легкая, что позволяет быстро восстановить экономическую жизнь страны, что и станет одной из его первых целей.

Конечно, для этого нужны инвестиции, которые в период кризиса достаточно трудно привлечь. Их планируют направить на развитие городов и создание новых рабочих мест, модернизацию системы здравоохранения, охрану окружающей среды.

Неудивительно, что здоровье вышло на первый план в предвыборной программе, ведь многие страны оказались не готовы к пандемии, поэтому подготовка системы здравоохранения скорее необходимость, чем важная часть плана Дуды.

В то же время, его программа хороших перемен, которая началась в 2015 году, продолжится. Президент Польши считает, что его задача еще не завершена и теперь ему придется защищать все, что он смог построить за пять лет.

Да, от главы Польши можно ожидать определенных “выкрутасов”, как это было во время его первого срока, однако это не означает, что страна сильно от них пострадает.

Жизнь для Польши во время второго срока Дуды будет продолжаться в том же ритме, который был и раньше. Не стоит ожидать значительных изменений. Вероятнее всего, страна сохранит свою стабильность и будет постепенно реализовывать свои планы.

Владислав Бомбела