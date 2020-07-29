Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в некоторых странах Европы уже началась вторая волна коронавируса.

— Давайте внесем ясность относительно того, что происходит в Европе — в некоторых наших европейских друзей. Боюсь, что мы начинаем видеть в некоторых местах признаки второй волны пандемии, — сказал Джонсон.

Тому політик наполягає на тому, аби продовжити 14-денний карантин для тих, хто приїжджає з Іспанії.

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Джонсон заявив, що уряд повинен реагувати швидко відносно інших країн у разі необхідності.

У свою чергу прем’єр-міністр Іспанії назвав рішення Великої Британії про зміну правил для Іспанії несправедливим.

Позиция ВОЗ

Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что распространение коронавируса в мире в отличие от гриппа не зависит от времени года, так как инфекция интенсивнее передается во время тесного контакта.

Поэтому коронавирус имеет одну большую волну, которая будет то усиливаться, то ослабевать.