Система образования в США — одна из лучших в мире. Университеты имеют целые лаборатории для обучения и активно практикуют полученные знания. Поэтому ежегодно на обучение в США приезжает более полумиллиона студентов.
Факты ICTV разбирались, как можно поступить в учебное заведение в США.
Обучение в США
Американская система образования предусматривает, что каждое учебное заведение самостоятельно устанавливает правила для поступления. Некоторые колледжи могут просить мотивационные письма или обращать внимание, занимался ли абитуриент когда-либо волонтерством.
В США для студентов есть три уровня обучения после школы:
- Associated degree — профессиональное образование;
- Bachelor Degree — бакалавриат;
- Master Degree, МВА — последипломная программа;
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Для того, чтобы поступить в университет или колледж США нужно:
- иметь оценки не ниже средних в аттестате после окончания школы;
- сдать тест на знание английского — TOEFL (в Украине действует восемь центров Еts.org, цена — 4,9 тыс. грн) или IELTS (экзамен в Украине проводит Британская Рада. Его цена 4,1 тыс. грн.);
- некоторые университеты могут требовать результат теста SAT (аналог украинского ВНО. Его цена для иностранцев — $110);
- заполнить анкету, которую можно скачать на сайте учебного заведения;
- написать мотивационное письмо personal statement и получить рекомендации от учителей.
Документы подаются либо непосредственно в университет, или через систему Common Application. Можно подавать заявления в неограниченное количество учебных заведений.
Также нужно знать — в США университеты берут плату за рассмотрение документов абитуриента — application fee (цена от $120). Поэтому перед подачей документов в университет, нужно уточнить, сколько стоит такая процедура и может заведение не брать плату.
Специалисты советуют, что легче вступить в двухлетний колледж (community college), а после его окончания перейти на третий курс университета.
Стоимость обучения в США
Средняя стоимость года обучения в колледже бакалавру будет стоить $10 тыс.
В отдельных заведениях, стоимость обучения может быть и $100 тыс. (например программы в Гарварде или Йеле. — Ред.)
Стоимость обучения в профессиональных колледжах — $6-7 тыс.
Цены в государственных университетах от $15 тыс. Пример — стоимость обучения в Университете Пенсильвании.
Банки в США, при содействии университетов, выдают кредиты на обучение. Но это в случае, если студент заинтересовал своим мотивационным письмом учебное заведение.
Стипендии на обучение в США
Каждое учебное заведение самостоятельно определяет стипендиальные программы, по которым можно учиться.
Их есть три вида:
- Scholarship — стипендия от университета (сумму определяет само заведение);
- Fellowship — стипендия от фондов или частных лиц (сумму определяет сами грантодатели);
- Grant — грант от университета на полное обучение и проживание, если студент занимается важным исследованием;
- Assistanship — работы на кампусе университета, которые помогут студенту покрыть расходы.
Также стипендии от властей США. Для украинцев их можно посмотреть на странице Обучение и стажировка на сайте посольства США в Украине.
Третий вариант — это программа Opportunity Funds, которая периодически предлагает стипендии для способных студентов.
Работа студентов в США
Работать за пределами университета иностранным студентам запрещено студенческой визой.
Поэтому вся возможность легально заработать себе на обучение возможно только на територии университета — устроиться на работу в библиотеку, кафе или столовую. За это платить $ 20-25 в час, работать так можно не более 20 часов в месяц.
Студенты имеют право работать исключительно на территории кампуса. Опыт работы затем можно внести в резюме, как первое место работы.
Проживание в США
Аренда жилья в США зависит от региона. Дороже в больших городах, где цена начинается от $1 тыс. за комнату в кампусе.
Например, комната в жилом комплексе Herndon рядом с Вашингтонским университетом обойдется в $ 1240 в месяц. В комнате есть кровать, шкафы и комод. Есть общая гостиная и кухня с ванной.
Цена за жилье ниже в университетских общежитиях — начинается от $ 500 в месяц. Но очередь на такое жилье доступно на несколько лет вперед. Здесь придется жить с одним-двумя соседями и иметь общую кухню и ванную с другими комнатами.
Медицинское страхование стоит от $1,2 тыс. в год и является обязательным.
Цена учебников и учебных материалов — около $1 тыс. Расходы на еду и развлечения — около $1 тыс. в месяц.
В США слабо развит общественный транспорт. В крупных городах есть автобусы и метро, но кампусы университетов, как правило, расположены за городом. Поэтому нужно приобрести свой автомобиль, который может стоить $2-3 тыс.
США не анулирует визы студентов
Администрация Дональда Трампа отменила свое решение о ануляции виз студентов, которых из-за карантина перевели на онлайн-обучение.
6 июля вышло распоряжение Иммиграционной и таможенной полиции, согласно которому иностранные студенты должны были покинуть страну.
Инициативу отклонили после того, как Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт подали судебный иск на президента.