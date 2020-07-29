Система образования в США — одна из лучших в мире. Университеты имеют целые лаборатории для обучения и активно практикуют полученные знания. Поэтому ежегодно на обучение в США приезжает более полумиллиона студентов.

Факты ICTV разбирались, как можно поступить в учебное заведение в США.

Обучение в США

Американская система образования предусматривает, что каждое учебное заведение самостоятельно устанавливает правила для поступления. Некоторые колледжи могут просить мотивационные письма или обращать внимание, занимался ли абитуриент когда-либо волонтерством.

В США для студентов есть три уровня обучения после школы:

Associated degree — профессиональное образование;

Bachelor Degree — бакалавриат;

Master Degree, МВА — последипломная программа;

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Для того, чтобы поступить в университет или колледж США нужно:

иметь оценки не ниже средних в аттестате после окончания школы;

сдать тест на знание английского — TOEFL (в Украине действует восемь центров Еts.org Британская Рада

некоторые университеты могут требовать результат теста SAT

заполнить анкету, которую можно скачать на сайте учебного заведения;

написать мотивационное письмо personal statement и получить рекомендации от учителей.

Документы подаются либо непосредственно в университет, или через систему Common Application. Можно подавать заявления в неограниченное количество учебных заведений.

Также нужно знать — в США университеты берут плату за рассмотрение документов абитуриента — application fee (цена от $120). Поэтому перед подачей документов в университет, нужно уточнить, сколько стоит такая процедура и может заведение не брать плату.

Специалисты советуют, что легче вступить в двухлетний колледж (community college), а после его окончания перейти на третий курс университета.

Стоимость обучения в США

Средняя стоимость года обучения в колледже бакалавру будет стоить $10 тыс.

В отдельных заведениях, стоимость обучения может быть и $100 тыс. (например программы в Гарварде или Йеле. — Ред.)

Стоимость обучения в профессиональных колледжах — $6-7 тыс.

Цены в государственных университетах от $15 тыс. Пример — стоимость обучения в Университете Пенсильвании.

Банки в США, при содействии университетов, выдают кредиты на обучение. Но это в случае, если студент заинтересовал своим мотивационным письмом учебное заведение.

Стипендии на обучение в США

Каждое учебное заведение самостоятельно определяет стипендиальные программы, по которым можно учиться.

Их есть три вида:

Scholarship — стипендия от университета (сумму определяет само заведение);

Fellowship — стипендия от фондов или частных лиц (сумму определяет сами грантодатели);

Grant — грант от университета на полное обучение и проживание, если студент занимается важным исследованием;

Assistanship — работы на кампусе университета, которые помогут студенту покрыть расходы.

Также стипендии от властей США. Для украинцев их можно посмотреть на странице Обучение и стажировка на сайте посольства США в Украине.

Третий вариант — это программа Opportunity Funds, которая периодически предлагает стипендии для способных студентов.

Работа студентов в США

Работать за пределами университета иностранным студентам запрещено студенческой визой.

Поэтому вся возможность легально заработать себе на обучение возможно только на територии университета — устроиться на работу в библиотеку, кафе или столовую. За это платить $ 20-25 в час, работать так можно не более 20 часов в месяц.

Студенты имеют право работать исключительно на территории кампуса. Опыт работы затем можно внести в резюме, как первое место работы.

Проживание в США

Аренда жилья в США зависит от региона. Дороже в больших городах, где цена начинается от $1 тыс. за комнату в кампусе.

Например, комната в жилом комплексе Herndon рядом с Вашингтонским университетом обойдется в $ 1240 в месяц. В комнате есть кровать, шкафы и комод. Есть общая гостиная и кухня с ванной.

Цена за жилье ниже в университетских общежитиях — начинается от $ 500 в месяц. Но очередь на такое жилье доступно на несколько лет вперед. Здесь придется жить с одним-двумя соседями и иметь общую кухню и ванную с другими комнатами.

Медицинское страхование стоит от $1,2 тыс. в год и является обязательным.

Цена учебников и учебных материалов — около $1 тыс. Расходы на еду и развлечения — около $1 тыс. в месяц.

В США слабо развит общественный транспорт. В крупных городах есть автобусы и метро, ​​но кампусы университетов, как правило, расположены за городом. Поэтому нужно приобрести свой автомобиль, который может стоить $2-3 тыс.

США не анулирует визы студентов

Администрация Дональда Трампа отменила свое решение о ануляции виз студентов, которых из-за карантина перевели на онлайн-обучение.

6 июля вышло распоряжение Иммиграционной и таможенной полиции, согласно которому иностранные студенты должны были покинуть страну.

Инициативу отклонили после того, как Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт подали судебный иск на президента.