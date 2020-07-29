Навчання у США: яка ціна та як подати документи

Система освіти у США – одна з найкращих у світі. Університети мають цілі лабораторії для навчання та активно практикують отримані знання. Тому щорічно на навчання до Сполучених Штатів Америки приїжджає більше півмільйона студентів.

Факти ICTV розбирались, як можна вступити до навчального закладу у США.

Навчання у США

Американська система освіти передбачає, що кожен навчальний заклад самотужки встановлює правила для вступу. Деякі коледжі можуть просити мотиваційні листи та звертати увагу, чи займався абітурієнт коли-небудь волонтерством.

У США для студентів є три рівні навчання після школи:

Associated degree – професійна освіта;

Bachelor Degree – бакалаврат;

Master Degree, МВА – післядипломна програма;

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Для того, щоб вступити в університет чи коледж США потрібно:

мати оцінки не нижчі середніх в атестаті після закінчення школи;

здати тест на знання англійської – TOEFL (в Україні діє вісім центрів Еts.org, ціна – 4,9 тис. грн) чи IELTS (іспит в Україні проводить Британська рада. Його ціна 4,1 тис. грн.);

деякі університети можуть вимагати результат тесту SAT (аналог українського ЗНО. Його ціна для іноземців – $110);

заповнити анкету, яку можна завантажити на сайті навчального закладу;

написати мотиваційний лист personal statement і отримати рекомендації від вчителів.

Документи подаються або безпосередньо в університет, або через систему Common Application. Можна подавати заяви у необмежену кількість навчальних закладів.

Також потрібно знати – у США університети беруть плату за розгляд документів абітурієнта – application fee (ціна від $120). Тому перед подачею документів до університету, потрібно уточнити, скільки коштує така процедура та чи може заклад не брати плату.

Фахівці пояснюють, що легше вступити у дворічний коледж (community college), а після його закінчення перейти на третій курс університету.

Вартість навчання у США

Середня вартість року навчання у коледжі бакалаврові коштуватиме $10 тис.

В окремих закладах, вартість навчання може бути і $100 тис. (наприклад, програми у Гарварді чи Єлі. – Ред.)

Вартість навчання у професійних коледжах – $6-7 тис.

Ціни в державних університетах від $15 тис. До прикладу – вартість навчання в Університеті Пенсильванії.

Банки у США, за сприяння університетів, видають кредити на навчання. Але це у випадку, якщо студент зацікавив своїм мотиваційним листом навчальний заклад.

Стипендії на навчання у США

Кожен навчальний заклад самотужки визначає стипендіальні програми, за якими можна навчатись.

Їх є три види:

Scholarship – стипендія від універстету (суму визначає сам заклад);

Fellowship – стипендія від фондів чи приватних осіб (суму визначають самі грантодавці);

Grant – грант від університету на повне навчання та проживання, якщо студент займається суспільноважливим дослідженням;

Assistanship – роботи на кампус університету, яка допоможе студенту покрити видатки.

Також є стипендії від влади США. Для українців їх можна переглянути на сторінці Навчання і стажування на сайті посольства США в Україні.

Третій варіант – це програма Opportunity Funds, яка періодично пропонує стипендії для здібних студентів.

Робота студентів у США

Працювати поза межами університету іноземним студентам заборонено студентською візою.

Тому вся можливість легально заробити собі на навчання можлива тільки на території університету – влаштуватись на роботу у бібліотеку, кафе чи їдальню. За це платитмуть $20-25 за годину, працювати так можна не більше 20 годин на місяць.

Студенти мають право працювати виключно на території кампусу. Досвід роботи потім можна внести у резюме, як перше місце роботи.

Проживання у США

Оренда житла у США залежить від регіону. Найдорожче у великих містах, де ціна починається від $1 тис. за кімнату.

Наприклад, кімната у житловому комплексі Herndon поруч з Вашингтонським університетом обійдеться у $1240 за місяць. У кімнаті є ліжко, шафи та комод. Є спільна вітальня та кухня з ванною.

Ціна за житло нижча в університетських гуртожитках – починається від $500 у місяць. Але черга на таке житло є на кілька років уперед. Тут доведеться жити із одним-двома сусідами та мати спільну кухню та ванну із іншими кімнатами.

Медичне страхування коштує від $1,2 тис. на рік і є обов’язковим.

Ціна підручників та навчальних матеріалів – біля $1 тис. Витрати на їжу та розваги – біля $1 тис. на місяць.

У США слабо розвинений громадський транспорт. У великих містах є автобуси та метро, але кампуси університетів, як правило, розташовані за містом. Тому потрібно придбати своє авто, яке може коштувати $2-3 тис.

США не анульовує візи студентів

Адміністрація Дональда Трампа скасувала своє рішення про ануляцію віз студентів, яких через карантин перевели на онлайн-навчання.

6 липня вийшло розпорядження Імміграційної і митної поліції, відповідно до якого іноземні студенти повинні були покинути країну.

Ініціативу відхилили після того, як Гарвардський університет і Массачусетський технологічний інститут подали судовий позов на президента.