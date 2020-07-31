Обучение в Чехии: какая цена и как подать документы

Чехия — живописная страна, которая расположилась в центре исторических перипетий Европы. Сюда приезжают учиться студенты из разных уголков мира, в том числе и украинцы.

Чешское образование занимает второе место по популярности среди европейских студентов после Германии. А еще англоязычное обучение здесь стоит довольно дешево на фоне относительно невысокого прожиточного минимума.

Факты ICTV подготовили разбор, чтобы объяснить, как абитуриент из Украины может поступить в чешский университет и что для этого нужно.

Обучение в Чехии

Чтобы вступить в чешский университет сразу после школы, необходимо освоить чешский язык, чтобы его уровень был не ниже среднего и подготовиться к сдаче экзаменов. Однако хорошая новость в том, что не нужно сдавать ВНО.

Подготовиться к экзаменам можно при государственных университетах, они создают курсы для иностранных студентов, где чешские преподаватели готовят абитуриентов к поступлению.

Такой курс может длиться 1 год (рекомендуется для сложных специальностей: медицина, техническая, экономическая и для вузов с высоким конкурсом), возможен полугодовой курс и ускоренный — три месяца (для абитуриентов частных вузов или англоязычного обучения).

Стоимость обучения в Чехии

В государственных вузах обучение на чешском языке проходит на безвозмездной основе. Обучение на английском языке обойдется в среднем в € 4 тыс. в год.

Курсы подготовки для сдачи вступительных экзаменов стоят €200/300 за курс.

А вот оплата за годовой курс изучения чешского языка стартует от €2,9 тыс. до €5 тыс. В зависимости от количества часов.

Обучение в частных вузах стоит от €1,7 тыс. до €3 тыс. — цена варьируется от претижности выбранной специальности. Чтобы вас учили на английском, придется выложить от €2 тыс. до €6 тыс.

Стипендии на обучение в Чехии

На официальном сайте Министерства образования, молодежи и спорта Чехии является полный перечень стипендиальных программ для обучения, которыми в частности могут воспользоваться украинцы.

Южно-Моравский центр международной мобильности ежегодно проводит конкурс для студентов-иностранцев, которые приезжают не с ЕС и хотят учиться на аспирантуре и магистратуре с преподаванием на чешском языке в городе Брно.

По этой программе можно учиться в таких ВУЗах:

университет им. Масарика;

университет им. Менделя;

университет ветеринарии и фармацевтики;

технический университет.

Перечень из 20-30 стипендиатов, как правило, объявляют в конце июня. Эти люди будут получать ежемесячную стипендию в размере шесть тыс. чешских крон течение первого года.

Если эти студенты будут хорошо учиться, то в дальнейшем финансовую поддержку будет осуществлять сам вуз.

Вышгородский фонд имеет специальную стипендиальную программу для студентов из Украины, желающих учиться в течение одного или двух семестров (максимально — это 4) на магистрата или аспиранта одном из вузов Чехии.

Конкурс на получение этой стипендии начинается ежегодно в декабре, а последний срок подачи документов — 31 января. Результаты объявляют в мае. Стипендиат получает пособие на обучение в размере €2,3 тыс. на один семестр.

Работа для студентов в Чехии

По чешскому законодательству студент может неофициально работать не более 30 дней в году, и не более 7 дней подряд. Работать на одного работодателя чешский студент может не более чем 100 часов в год.

В основном студенты расклеивают объявления, моют посуду, работают курьерами, официантами или консультантами. Оплата €1/2 в час.

Проживание в Чехии

Проживание в Чехии в месяц стоит €350/400. В эту сумму входит оплата за общежитие, мобильная связь и питание. Блюда в чешских ресторанах дешевле чем в Киеве, поэтому студенты часто едят именно в заведениях общественного питания.

Медицинское страхование стоит от €400, а госпошлина за выдачу биометрической карты для продления визы — €100.