Навчання у Чехії: яка ціна та як подати документи

Чехія – мальовнича країна, яка розташувалася у центрі історичних перипетій Європи. Сюди приїжджають на навчання студенти з різних куточків світу, зокрема й українці.

Чеська освіта займає друге місце щодо популярності серед європейських студентів після Німеччини. А ще англомовне навчання тут коштує порівняно дешево на фоні відносно невисокого прожиткового мінімуму.

Факти ICTV підготували розбір, аби пояснити, як абітурієнт з України може поступити у чеський університет та що для цього потрібно.

Навчання у Чехії

Щоб вступити у чеський університет одразу після школи, необхідно опанувати чеську мову, щоб її рівень був не нижче середнього та підготуватися до складання іспитів. Однак хороша новина у тому, що не потрібно здавати ЗНО.

Підготуватися до іспитів можна при державних університетах, вони створюють курси для іноземних студентів, де чеські викладачі готують абітурієнтів до вступу.

Такий курс може тривати 1 рік ( рекомендовано для складних спеціальностей: медицина, технічна, економічна та для вузів з високим конкурсом), можливий піврічний курс та прискорений – три місяці (для абітурієнтів приватних ВНЗ чи англомовного навчання).

Вартість навчання у Чехії

У державних вузах навчання чеською мовою відбувається на безоплатній основі. Навчання англійською мовою обійдеться в середньому у €4 тис. на рік.

Курси підготовки для складання вступних іспитів коштують €200/300 за курс.

А от оплата за річний курс вивчення чеської мови стартує від €2,9 тис. до €5 тис. в залежності від кількості годин.

Навчання у приватних вузах коштує від €1,7 тис. до €3 тис. – ціна варіюється від претижності обраної спеціальності. Аби вас навчали англійською, то доведеться викласти від €2 тис. до €6 тис.

Стипендії на навчання у Чехії

На офіційному сайті Міністерства освіти, молоді та спорту Чехії є повий перелік стипендіальних програм для навчання, якими зокрема можуть скористатися українці.

Південно-Моравський центр міжнародної мобільності кожного року проводить конкурс для студентів-іноземців, які приїжджають не із ЄС та хочуть навчатися на аспірантурі та магістратурі з викладанням чеською мовою у місті Брно.

За цією програмою можна навчатися у таких ЗВО:

університет ім. Масарика;

університет ім. Менделя;

університет ветеринарії та фармацевтики;

технічний університет.

Перелік із 20-30 стипендіатів, зазвичай, оголошують наприкінці червня. Ці люди будуть отримувати щомісячну стипендію у розмірі шість тис. чеських крон упродовж першого навального року.

Якщо ці студенти будуть добре навчатися, то в подальшому фінансову підтримку буде здійснювати сам вуз.

Вишгородський фонд має спеціальну стипендіальну програму для студентів з України, які бажають навчатися протягом одного або двох семестрів (максимально – це 4) на магістрата або аспіранта одному із вузів Чехії.

Конкурс на отримання цієї стипендії розпочинається щороку у грудні, а останній термін подачі документів – 31 січня. Результати оголошують у травні. Стипендіат отримує грошову допомогу на навчання у розмірі €2,3 тис. на один семестр.

Робота для студентів у Чехії

За чеським законодавством студент може неофіційно працювати не більше 30 днів у році, та не більше 7 днів поспіль. Працювати на одного роботодавця чеський студент може не більше аніж 100 годин на рік.

В основному студенти розклеюють оголошення, миють посуд, працюють кур’єрами, офіціантами чи консультантами. Оплата €1/2 за годину.

Проживання у Чехії

Проживання у Чехії на місяць коштує €350/400. У цю суму входить оплата за гуртожиток, мобільний зв’язок та харчування. Страви у чеських ресторанах дешевші аніж у Києві, тому студенти часто їдять саме у закладах громадського харчування.

Медичне страхування коштує від €400, а держмито за видавання біометричної карти для продовження візи – €100.