У Білорусі хотіли організувати бійню: Лукашенко заявив про ще один загін бойовиків

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про спробу “організувати бійню в центрі Мінська” і що на це були направлені мільярдні ресурси, щоб дестабілізувати ситуацію в країні напередодні виборів.

Про це він сказав в Посланні білоруському народу і Національним зборам.

– Сьогодні надійшла інформація про ще один загін, який був перекинутий на південь, – сказав Олександр Лукашенко.

Він безпосередньо нікого не звинуватив у спробі організувати бійню, але далі перейшов до розповіді про затриманих в Білорусі російських найманців.

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Затримання росіян у Білорусі

29 липня вночі під Мінськом затримали 32 бійців військової компанії Вагнер, ще одну людину затримали на півдні країни.

1 серпня затриманим обрали запобіжний захід у вигляді тримання під арештом.

31 липня Білорусь передала Києву список затриманих росіян, щоб українські правоохоронці перевірили їх на предмет участі в боях на Донбасі та участі в інших злочинах.

Україна заявила, що проситиме про екстрадицію бойовиків.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков 31 липня заявив, що перебування росіян у Мінську не пов’язане зі справами Білорусі та закликав звільнити заарештованих.

Джерела: Белта