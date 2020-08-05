Взрыв в Бейруте: сколько умерших и как произошел взрыв — последние новости

Серия мощных взрывов произошла вечером, 4 августа, в порту ливанской столицы Бейрута.

Взрывная волна уничтожила половину города, тысячи людей ранены и лишены крова, больницы переполнены, а число жертв постоянно увеличивается.

Число жертв

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что количество жертв превысило 100 человек, еще почти четыре тысячи человек ранены и нуждаются в помощи.

Больницы переполнены, люди лежат в полу в коридорах. Ливан просит ВОЗ и Катар о помощи.

Причина взрыва

Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что взрыв произошел из-за детонации 2750 тонн нитрата аммония, который выгрузили из судна Rhosus еще в 2014 году.

По результатам заседания Совета по вопросам обороны известно, что конфискованная селитра сохранялась на складе 12-го причала в ожидании утилизации.

Недавно на пирсе была инспекция, которая обнаружила ущелье через которое можно проникнуть на склад, поэтому поступил приказ закрыть пробел.

По предварительным результатам, взрыв произошел во время сварочных работ, которые должны были закрыть доступ внутрь, однако искры спровоцировали возгорание петард, а дальше пошла цепная реакция. Инфраструктура порта практически полностью разрушена.

Ливанское правительство требует расследовать дело в течение 5 дней, а между тем руководство страны рекомендует объявить чрезвычайное положение в городе, где произошла катастрофа.

Кому принадлежит судно

Фактическим владельцем судна Rhosus был российский предприниматель Игорь Гречушкин. Эту информацию подтверждают моряки, которые там работали. Сейчас владелец судна проживает на Кипре, хотя он уроженец Хабаровска.

Моряки говорят, что после ареста судна он фактически бросил корабль.

Что говорят США

Дональд Трамп не верит, что взрыв в ливанском Бейруте — это несчастный случай. Он считает, что это результат атаки и взрыва бомбы.

— Это была какая-то бомба, — сказал президнт США.

Однако представители Департамента обороны США говорят, что нет никаких признаков нападения на Бейрут.

Пострадала ли Украина

Пока нет информации о возможных погибших или пострадавших гражданах Украины — МИД работает над уточнением всех данных.

— За минуту дом начал качаться как от землетрясения и сразу раздался второй, мощный взрыв, который заглушил уши, а дальше паника, посыпались окна соседей. Первая мысль — атака Израиля, сразу исчез интернет, связь. Когда мы выбежали на улицу, увидели клубы красного дыма со стороны порта, — отметила украинка из Бейрута в комментарии hromadske.

Известно, что в порту, где произошел взрыв стояло два украинских судна из Мариуполя.

Об этом в Twitter сообщил соучредитель сервиса отслеживания кораблей TankerTrackers.com Самир Мадани, указав, что там находились корабли MERO STAR и RAOUF H.

С инструмента MarineTraffic известно, что от взрыва могли пострадали 5 судов. Среди них два, которые прибыли из Украины.

МИД также призывает граждан Украины, которые попали в чрезвычайную ситуацию, обращаться на круглосуточную горячую линию, которая работает в посольстве в Ливане: +961 5921 668.

Можно также звонить в украинское дипломатическое ведомство: +380 44 238 16 57.

Пока обращения на них не поступали.

Источник: LBCI