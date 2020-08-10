Иран не будет выплачивать компенсацию авиакомпании МАУ за сбитый самолет из-за того, что он был застрахован в Европе.

— Украинский самолет застрахован в Украине европейскими компаниями, а не иранскими компаниями. Следовательно, эти европейские компании должны выплатить компенсацию, — заявил глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани.

Однако иранская сторона отказывается платить компенсацию только авиакомпании. Это не касается выплат семьям погибших в авиакатастрофе.

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В конце июля риторика Ирана по этому вопросу была другой. Тогда власти Ирана согласилась выплатить компенсацию за сбитый самолет Международных авиалиний Украины.

Переговорили о выплатах семьям погибших гражданам Украины еще продолжались.

Авиакатастрофа Boeing 737 МАУ в Иране произошла утром 8 января. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли.

На борту было 11 украинцев. Больше всего своих граждан в авиакатастрофе потеряли Иран и Канада — 82 и 63 соответственно.