Іран не виплачуватиме компенсацію авіакомпанії МАУ за збитий літак через те, що він був застрахований в Європі.

– Український літак застрахований в Україні європейськими компаніями, а не іранськими компаніями. Отже, ці європейські компанії повинні виплатити компенсацію, – заявив очільник Центральної страхової організації Ірану Голамреза Сулеймані.

Однак іранська сторона відмовляється платити компенсацію тільки авіакомпанії. Це не стосується виплат сім’ям загиблих в авіакатастрофі.

Наприкінці липня риторика Ірану щодо цього питання була іншою. Тоді влада Ірану погодилася виплатити компенсацію за збитий літак Міжнародних авіаліній України.

Переговорили про виплати сім’ям загиблих громадянам України ще тривали.

Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Усі 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу загинули.

На борту було 11 українців. Найбільше своїх громадян в авіакатастрофі втратили Іран і Канада – 82 і 63 відповідно.

Джерело : Reuters

