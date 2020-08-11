В городке Леви в Лапландии в Финляндии 22 августа пройдет первый чемпионат мира по обниманию деревьев.

Участниками станут граждане Финляндии, США, Эстонии, Германии, Италии, Шотландии, России, Малайзии и Австралии.

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Соревнования будут проходить в три этапа. На первом будут оценивать скорость. Выиграет тот, кто больше обнимет деревьев за восемь минут. При этом каждому дереву надо уделить не менее пяти секунд.

На втором этапе будет оцениваться искренность, а на третьем – креативность объятий. Свою фантазию надо будет проявить всего за одну минуту.

В Финляндии стремительно возросло потребление алкоголя

Продажа алкогольных напитков в Финляндии в апреле выросла на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Финская национальная монополия розничной торговли алкогольными напитками Alko сообщила, что продажа розового вина выросла на 40% в апреле, а красного и белого на 35% и 28% соответственно.

Статистические данные показывают, что закрытие из-за карантина баров, ресторанов, кафе и ночных клубов, не уменьшило потребление алкоголя.

Источник: Visit Levi