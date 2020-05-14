В Финляндии во время карантина стремительно возросло потребление алкоголя

Продажиа алкогольных напитков в Финляндии в апреле выросла на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Финская национальная монополия розничной торговли алкогольными напитками Alko сообщила, что продажа розового вина выросла на 40% в апреле, а красного и белого на 35% и 28% соответственно.

Статистические данные показывают, что закрытие из-за карантина баров, ресторанов, кафе и ночных клубов, не уменьшило потребление алкоголя.

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Покупатели сейчас ищут товары в интернете, а апрельские онлайн-продажа выросла на 110% по сравнению с прошлым годом.

В ЕС, Норвегии и Швейцарии люди от 15 лет и старше потребляют в среднем 11,3 литра алкоголя в год.

В Финляндии средний показатель немного снизился до 10 литров в год.

Напомним, в ВОЗ отметили, что употребление алкогольных напитков не защищает от заражения коронавирусом.

Источник: Euractiv