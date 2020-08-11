У містечку Леві в Лапландії в Фінляндії 22 серпня пройде перший чемпіонат світу з обіймів дерев.

Учасниками стануть громадяни Фінляндії, США, Естонії, Німеччини, Італії, Шотландії, Росії, Малайзії та Австралії.

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Змагання будуть проходити у три етапи. На першому будуть оцінювати швидкість. Виграє той, хто більше обійме дерев за вісім хвилин. Водночас кожному дереву треба приділити не менше п’яти секунд.

На другому етапі буде оцінюватися щирість, а на третьому – креативність обіймів. Свою фантазію треба буде проявити лише за одну хвилину.

У Фінляндії стрімко зросло споживання алкоголю

Продаж алкогольних напоїв у Фінляндії у квітні зріс на 23% порівняно з тим самим періодом минулого року.

Фінська національна монополія роздрібної торгівлі алкогольними напоями Alko повідомила, що продаж рожевого вина зріс на 40% у квітні, а червоного і білого на 35% і 28% відповідно.

Статистичні дані показують, що закриття через карантин барів, ресторанів, кафе і нічних клубів не зменшило споживання алкоголю.

Джерело: Visit Levi