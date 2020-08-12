Протесты в Беларуси 2020: как происходит революция без лидеров

Выборы в Беларуси переросли в уличную войну режима с собственным народом. Войну ожесточенную, но вполне предсказуемую. Еще во время избирательной кампании Александр Лукашенко дал понять, что 26 лет во власти не предел, и никуда уходить он не собирается. Основных оппонентов бессменного президента посадили еще до выборов, наблюдателей на голосование не допустили, нарисовали 80% поддержки Батьке и приготовились отбиваться.

Причем Лукашенко сразу выбрал показательно жесткий сценарий: ОМОН и военные в городах, отключенный интернет, светошумовые гранаты, пули, водометы против мирного населения.

Даже в таких условиях белорусы отважились на протест, но протестовать и добиться результата с помощью протестов – это разные вещи.

Революция без лидера

Наглость, с которой режим все еще пытается не замечать реальные настроения населения не могла не вывести белорусов на улицы. На протяжении долгих лет своего единоличного правления Лукашенко привык к ситуации, когда внутри общества было оппозиционное ядро, но большая его часть была аполитична и ни противилась бывшему главе колхоза.

Сейчас ситуация иная – никакого ядра нет, Батька впервые столкнулся с тем, что ему противостоит не меньшинство, а большинство населения. Все, на что остается надеяться власти – это сила. Раньше срабатывала и она. Теперь же у многих белорусов терпение лопнуло и как видно из обстановки в Минске и других городах – силы они не боятся. Протестующие уже пытаются возводить баррикады, используют коктейли Молотова и фейерверки, совсем не боятся вступать в потасовки с правоохранителями.

Лукашенко несколько месяцев пугает белорусов Майданом и сейчас с помощью силовиков сам пытается продемонстрировать разрушительные последствия протестов – избиения, посадки, смерти. Но белорусский протест с Майданом имеет мало общего. Белорусы не выходят на какую-то одну площадь и не пытаются сформировать там лагерь, точку сбора и сопротивления.

Они скорее действуют в гонконгском стиле. Даже призывы к протестующим в Гонконге и Минске одинаковы – будь как вода. Участники акций протеста рассредоточиваются по всему городу, они мобильны, из-за чего, по сути, протест превращается в ралли силовиков за активистами.

Рассредоточенность протеста делает его менее прогнозируемым и способствует тому, что его не остановит арест одного человека. Но вместе с тем отсутствие единого координационного центра и лидера делает акции менее осмысленными. Сейчас у протестующих одна цель – избавиться от Лукашенко, но дальше что? Кто сможет привести урегулирование ситуации в политическое русло? А рано или поздно это сделать придется. Не авторы же анонимных Telegram-каналов, которые сейчас выступают в роли главных координаторов протестных акций.

Претендовала на роль лидера протестов Светлана Тихановская. Человек, по сути, в избирательной кампании случайный, баллотировавшийся в президенты вместо своего мужа Сергея, заблаговременно упрятанного Лукашенко за решетку. Батька видел в Тихановской легкого спарринг-партнера, наличие которого создаст видимость демократического процесса. Мол, посмотрите, не всех же посадил. Но не учли во власти то, что людям настолько осточертел Лукашенко, что они готовы голосовать за любого, кроме него.

В итоге, овечку, как пренебрежительно называл Тихановскую Батька, власти пришлось экстренно вывозить из страны в соседнюю Литву. Чтобы она сама не отправилась не баррикады, в качестве символа протеста. Даже видео силовики состряпали, в котором напуганная женщина с листочка читает призыв не выходить на улицы.

— Было понятно, что у Тихановской есть больное место – ее дети. Как бы она ни была уверена в том, что в Литве им ничего не угрожает, любая мать предпочла бы оставаться с детьми. Даже, если речь идет о чем-то большем, чем ее собственная жизнь и судьба. Скорее всего, нажали именно на это больное место, — объясняет депортацию Тихановской и ее последние заявления белорусский политолог Александр Федута.

Но, по сути, ссылка Тихановской ничего не изменила. Всех же белорусов Лукашенко из страны не вывезет. Люди выходили на улицу не за нее, а против диктатора.

— Отъезд Тихановской означает еще и то, что власти теряют механизм силового воздействия. Люди продолжают выходить. Тихановская была последним козырем. И эта ставка не сыграла, — отмечает Федута.

Внешний фактор

Еще одно отличие белорусский протестов от Майдана в том, что украинская революция победила за счет нового компромисса элит, отказавшихся от Виктора Януковича. В Беларуси никаких элит нет, есть только Лукашенко, всех остальных он зачистил. Ждать поддержки и ресурсов внутри страны протестующим не откуда.

Можно было бы надеяться на помощь из-за границы, но и тут проблема. Западу в условиях коронавируса явно не до Беларуси. В польских медиа, например, прямо пишут – мы недооценивали белорусов, и не думали, что они так могут протестовать.

Россия же заинтересована в ослаблении режима Лукашенко, но не в его сносе. Для Кремля, как раз, максимально желателен нынешний сценарий – применение силы режимом и делигитимизация Лукашенко в глазах большинства населения. Но без перспектив его свержения. Ослабление Батьки лишь увеличивает зависимость Минска от поддержки со стороны Москвы и шансы на очередной виток интеграции Беларуси и России.

В связи с этим, РФ задействует в Минске свои традиционные гибридные схемы. С одной стороны Путин поздравляет Лукашенко с “победой”, с другой — российские пропагандисты кричат о незаконных задержаниях и избиениях их представителей в Беларуси, а по ТВ транслируют зверства режима.

— Президентская кампания сопровождалась тотальной фальсификацией и дезинформацией. В такой обстановке говорить о том, сколько на самом деле набрал Лукашенко, — это гадание на кофейной гуще. Те результаты, которые были объявлены, — не внушают доверия. По результатам этих выборов Лукашенко выглядит как человек, который безо всяких затей навязывает себя Беларуси. Чьи это слова? Можно было бы подумать, что какого-то европейского политика. Но нет. Это цитата депутата Госдумы Константина Затулина, одного из главных поборников русского мира.

Чем сильнее протесты в Беларуси, чем жестче действует Лукашенко, теряя поддержку в глазах населения, тем проще Кремлю будет с ним договориться о сдачи страны в обмен на гарантии его личной безопасности.

Ненадолго

Утопить протесты в крови для Лукашенко не составит особого труда. Он уже это делает. Но еще никогда он не выходил из избирательного процесса таким слабым. Его режим бесконечно отстал от его же общества. Пока белорусы сражаются на улицах с ОМОНом, президент проводит совещание по актуальным вопросам развития пищевой промышленности и рассказывает, что интернет в стране отключают из-за границы.

— Чем бы ни закончились события в Минске, даже если Лукашенко удастся удержаться на посту, править такой страной ему будет уже невозможно, — считает белорусский политолог Павел Усов.

Получится классический вариант – сохранил власть – потерял страну. То есть, при любых сценариях, уход Лукашенко сейчас уже вопрос времени и, к сожалению, жизней белорусов. Первые жертвы на протестах уже есть.

Валерий Литонинский