ГБР расследует смерть мужчины после пребывания в Кременчугском ТЦК
- ГБР возбудило уголовное дело в связи со смертью мужчины после пребывания в Кременчугском ТЦК.
- Пострадавший скончался 9 июля после госпитализации с тяжкой черепно-мозговой травмой.
Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по факту смерти 52-летнего мужчины, который после пребывания в Кременчугском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки был госпитализирован с тяжкими телесными повреждениями.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
Смерть мужчины после пребывания в ТЦК в Кременчуге: что известно
По предварительным данным, вечером 2 июля полицейские остановили машину, за рулем которой был 52-летний мужчина. Во время разговора правоохранители заметили у водителя признаки алкогольного опьянения.
Ночью 3 июля мужчину доставили в Кременчугский РТЦК и СП, где он находился до 4 июля.
В ГБР отмечают, что именно в этот период правоохранители проверяют обстоятельства возможного получения им телесных повреждений.
После этого мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию одной из больниц Кременчуга. 5 июля ему сделали операцию, но 9 июля он скончался.
Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стали закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей основания черепа, кровоизлияния под оболочки и в вещество головного мозга. По предварительным выводам, такие повреждения могли быть нанесены тупым предметом.
Уголовное дело возбудили по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины — превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения.
Сейчас следователи устанавливают полную хронологию событий, обстоятельства получения мужчиной телесных повреждений и лиц, которые могут быть к этому причастны.
В рамках расследования уже изъяли записи с камер видеонаблюдения, допрашивают сотрудников территориального центра комплектования, анализируют документы и другие материалы.
Также правоохранители проверяют действия всех, кто контактировал с этим парнем с момента его задержания полицией до госпитализации.
Напомним, что 9 июля стало известно о смерти военнообязанного, который за день до этого выпал из окна третьего этажа здания Ужгородского районного ТЦК и СП.
По информации представительства Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, 6 июля мужчину доставили в ТЦК сотрудники полиции.
После прохождения необходимых процедур его призвали на военную службу и направили в одно из подразделений Национальной гвардии.
На момент инцидента он находился на сборном пункте и ждал отправки на место службы.