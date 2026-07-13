Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по факту смерти 52-летнего мужчины, который после пребывания в Кременчугском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки был госпитализирован с тяжкими телесными повреждениями.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Смерть мужчины после пребывания в ТЦК в Кременчуге: что известно

По предварительным данным, вечером 2 июля полицейские остановили машину, за рулем которой был 52-летний мужчина. Во время разговора правоохранители заметили у водителя признаки алкогольного опьянения.

Сейчас смотрят

Ночью 3 июля мужчину доставили в Кременчугский РТЦК и СП, где он находился до 4 июля.

В ГБР отмечают, что именно в этот период правоохранители проверяют обстоятельства возможного получения им телесных повреждений.

После этого мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию одной из больниц Кременчуга. 5 июля ему сделали операцию, но 9 июля он скончался.

Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стали закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей основания черепа, кровоизлияния под оболочки и в вещество головного мозга. По предварительным выводам, такие повреждения могли быть нанесены тупым предметом.

Уголовное дело возбудили по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины — превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения.

Сейчас следователи устанавливают полную хронологию событий, обстоятельства получения мужчиной телесных повреждений и лиц, которые могут быть к этому причастны.

В рамках расследования уже изъяли записи с камер видеонаблюдения, допрашивают сотрудников территориального центра комплектования, анализируют документы и другие материалы.

Также правоохранители проверяют действия всех, кто контактировал с этим парнем с момента его задержания полицией до госпитализации.

Напомним, что 9 июля стало известно о смерти военнообязанного, который за день до этого выпал из окна третьего этажа здания Ужгородского районного ТЦК и СП.

По информации представительства Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, 6 июля мужчину доставили в ТЦК сотрудники полиции.

После прохождения необходимых процедур его призвали на военную службу и направили в одно из подразделений Национальной гвардии.

На момент инцидента он находился на сборном пункте и ждал отправки на место службы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.